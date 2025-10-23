0 800 307 555
Як переказати гроші за кордон: 4 основні способи

Фінтех і Картки
101
Через війну все більше українців опиняються за межами країни, а родинам доводиться підтримувати одне одного на відстані. Часто виникає потреба швидко переказати кошти близьким за кордон або, навпаки, отримати допомогу з-за меж України.
Надійним варіантом залишаються міжнародні перекази — класичні або через сучасні онлайн-сервіси. Вони різняться за швидкістю, комісією та зручністю.
Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про варіанти міжнародних переказів, щоб ви могли обрати найзручніший варіант.

P2P-перекази

Найпростіший спосіб — P2P (card-to-card). Це переказ із картки на картку, зокрема з української валютної на іноземну. Проте такі операції підтримують не всі банки, тому перед відправленням варто перевірити умови у свого фінансового установи.
Переказати кошти за кордон можна і на українську гривневу картку — тоді діють внутрішні ліміти банку (від 50 до 150 тис. грн). Комісія зазвичай становить 0−2%, а гроші переважно надходять протягом кількох хвилин.

SWIFT: офіційний переказ

Система SWIFT дозволяє надсилати кошти у будь-яку країну світу, однак зараз її використання в Україні обмежене.
НБУ дозволяє проводити такі перекази лише для конкретних цілей: оплата навчання, лікування, аліментів, кредитів тощо — і лише з документами, які це підтверджують.
SWIFT-перекази зазвичай зараховуються протягом 2−3 днів, хоча окремі банки (наприклад, ПриватБанк чи Ощадбанк) обіцяють швидше зарахування. Комісії вищі, ніж у інших систем: від 10 до 20 доларів плюс 0,5−1% від суми.

SEPA: швидко і дешево в межах Європи

Для переказів між країнами Єврозони найзручніший варіант — SEPA. Система працює тільки в євро, але має низку переваг:
  • однакові умови в усіх країнах ЄС;
  • мінімальні комісії (приблизно 1 євро або взагалі безкоштовно);
  • швидке зарахування — кошти приходять протягом одного дня, а з послугою Instant Transfer — за кілька хвилин.
Переказ може затриматися у вихідні або через помилки в реквізитах, зокрема в номері IBAN.

Онлайн-сервіси: альтернатива банківським системам

Переказати гроші можна і через сучасні платіжні сервіси. Вони працюють швидше й часто пропонують нижчі комісії, ніж банки. Серед найпопулярніших:
  • Wise,
  • Payoneer,
  • Fin. do,
  • Paysend,
  • TransferGo,
  • PayPal,
  • Skrill,
  • Perekaz24.
Окремо варто згадати Revolut — британський необанк, який дозволяє миттєво переказувати кошти між користувачами системи без комісії.

Детальніше про інші варіанти переказів, зокрема готівкові та криптовалютні, читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіПриватБанкФінтех
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems