Як переказати гроші за кордон: 4 основні способи
Через війну все більше українців опиняються за межами країни, а родинам доводиться підтримувати одне одного на відстані. Часто виникає потреба швидко переказати кошти близьким за кордон або, навпаки, отримати допомогу з-за меж України.
Надійним варіантом залишаються міжнародні перекази — класичні або через сучасні онлайн-сервіси. Вони різняться за швидкістю, комісією та зручністю.
Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про варіанти міжнародних переказів, щоб ви могли обрати найзручніший варіант.
P2P-перекази
Найпростіший спосіб — P2P (card-to-card). Це переказ із картки на картку, зокрема з української валютної на іноземну. Проте такі операції підтримують не всі банки, тому перед відправленням варто перевірити умови у свого фінансового установи.
Переказати кошти за кордон можна і на українську гривневу картку — тоді діють внутрішні ліміти банку (від 50 до 150 тис. грн). Комісія зазвичай становить 0−2%, а гроші переважно надходять протягом кількох хвилин.
SWIFT: офіційний переказ
Система SWIFT дозволяє надсилати кошти у будь-яку країну світу, однак зараз її використання в Україні обмежене.
НБУ дозволяє проводити такі перекази лише для конкретних цілей: оплата навчання, лікування, аліментів, кредитів тощо — і лише з документами, які це підтверджують.
SWIFT-перекази зазвичай зараховуються протягом 2−3 днів, хоча окремі банки (наприклад, ПриватБанк чи Ощадбанк) обіцяють швидше зарахування. Комісії вищі, ніж у інших систем: від 10 до 20 доларів плюс 0,5−1% від суми.
SEPA: швидко і дешево в межах Європи
Для переказів між країнами Єврозони найзручніший варіант — SEPA. Система працює тільки в євро, але має низку переваг:
- однакові умови в усіх країнах ЄС;
- мінімальні комісії (приблизно 1 євро або взагалі безкоштовно);
- швидке зарахування — кошти приходять протягом одного дня, а з послугою Instant Transfer — за кілька хвилин.
Переказ може затриматися у вихідні або через помилки в реквізитах, зокрема в номері IBAN.
Онлайн-сервіси: альтернатива банківським системам
Переказати гроші можна і через сучасні платіжні сервіси. Вони працюють швидше й часто пропонують нижчі комісії, ніж банки. Серед найпопулярніших:
- Wise,
- Payoneer,
- Fin. do,
- Paysend,
- TransferGo,
- PayPal,
- Skrill,
- Perekaz24.
Окремо варто згадати Revolut — британський необанк, який дозволяє миттєво переказувати кошти між користувачами системи без комісії.
Детальніше про інші варіанти переказів, зокрема готівкові та криптовалютні, читайте у статті за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
Як переказати гроші за кордон: 4 основні способи
Способи переказу коштів за кордон: що варто врахувати
5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати
Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки
Проблеми в роботі Zoom, Signal, Amazon та інших: масштабний збій
Як українцям користуватися банківськими картками в Польщі та Україні одночасно