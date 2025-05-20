SEPA: скільки зекономлять українці після приєднання до зони платежів у євро — Finance.ua

SEPA: скільки зекономлять українці після приєднання до зони платежів у євро Сьогодні 14:04 — Фінтех і Картки

SEPA: скільки зекономлять українці після приєднання до зони платежів у євро

Якщо Україна приєднається до єдиного простору платежів у євро (Single Euro Payments Area (SEPA), це дозволить знизити вартість міжнародних платежів у євро для українських громадян та бізнесу. Загалом українці можуть заощадити до €100 млн.

Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень (ІЕД).

«SEPA може прискорити обіг коштів між Україною та країнами ЄС. Це поліпшить фінансову ліквідність та підвищить ефективність бізнес-процесів, особливо для компаній, що активно співпрацюють з європейськими партнерами», — сказав Віталій Кравчук, провідний науковий співробітник ІЕД.

Що таке SEPA та чому вона потрібна Україні

SEPA — це не платіжна система, а набір платіжних схем, тобто правил та стандартів для платіжних операцій, погоджених між надавачами платіжних послуг.

«Уявіть, що ви надсилаєте гроші родичам у Польщі або оплачуєте товар німецькому постачальнику, і раптом… ваша транзакція коштує значно дешевше і відбувається швидше. Саме такі зміни чекають на українців після приєднання до SEPA», — зазначили у ІЕД.

Якщо Україна стане частиною системи, українські громадяни та бізнес можуть потенційно заощадити від €70 млн до €100 млн. Це стане можливим, оскільки не буде додаткових комісій та зборів, які зазвичай сплачують під час міжнародних транзакцій поза межами SEPA.

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«Також стандарти SEPA передбачають високий рівень прозорості та безпеки фінансових транзакцій. Це допоможе зменшити ризики шахрайства та забезпечить надійність платіжних операцій», — зазначили у ІЕД,

Окрім цього, інтеграція до SEPA може зменшити частку неформальних переказів, а євро будуть частіше використовувати у торгівлі між Україною та ЄС.

Водночас Молдова оцінила свою короткострокову економію від вступу до SEPA у €12 млн. Хоча обсяги зовнішньої торгівлі України перевищують молдовські в понад девʼять разів, а обсяги переказів — у шість разів, потенційна економія для України залежатиме від кількох факторів:

реального рівня тарифів;

структури платежів;

швидкості впровадження стандартів SEPA.

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У 2020 році ЄПР (Європейська платіжна рада) разом із регуляторами визначила, за яких умов інші країни можуть приєднатися до SEPA:

країна повинна мати тісні політичні та економічні зв’язки з ЄС (наприклад, угоду про Асоціацію або статус кандидата на вступ до ЄС);

у країні мають активно використовувати євро для розрахунків;

правила для учасників ринку повинні бути такими ж, як у ЄС — чесна конкуренція без необґрунтованих переваг для когось;

не повинно бути технічних або юридичних перепон — правила щодо платіжних послуг мають бути схожими на європейські, без бар’єрів для міжнародних переказів;

країна повинна дотримуватися правил боротьби з відмиванням коштів — зокрема, вимог ЄС і міжнародних стандартів FATF.

Нагадаємо, 30 квітня уряд подав до Верховної Ради законопроєкт № 13233, щоб привести українське законодавство у відповідність до вимог SEPA. Його підготували з урахуванням зауважень Єврокомісії, яка вивчала заявку України на участь у SEPA.

«Є підстави сподіватися, що Україна після прийняття законопроєкту зможе приєднатися до SEPA, як це вже зробила наша сусідка Молдова», — йдеться у звіті ІЕД.

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