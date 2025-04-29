Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA — Finance.ua

Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA Сьогодні 15:02

Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Навіщо це?

Мета законопроєктів — приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами — учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди — фінансові кордони з ЄС будуть стерті.

Вступ до SEPA — це не тільки сучасні технічні можливості, це декларація про відданість європейським фінансовим стандартам.

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Йдеться про подання проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» і «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)».

Законопроєкти розроблені Мінфіном із залученням заінтересованих органів і міжнародних експертів, з урахуванням кращих міжнародних практик, вимог актів права ЄС і консультацій Генерального директорату з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу Європейської Комісії (DG FISMA).

Переваги для України

Приєднання до SEPA — це надійний фінансовий міст між Україною та громадянами, де б вони не перебували у країнах Європи.

Український бізнес стане ще більш конкурентоздатним:

розрахунок між країнами-членами SEPA такий же простий, як в ЄС;

спрощення та розвиток експорту;

зростання довіри міжнародної бізнес спільноти до українського бізнесу та банківської системи.

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Інвесторам буде простіше вкладати у відбудову та економіку України.

Обов’язковою умовою для подання офіційної заявки на приєднання до SEPA є відповідність національного законодавства актам права ЄС, зокрема, у сферах:

запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

фінансових послуг.

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