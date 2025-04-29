Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA — Finance.ua
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Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA

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Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Навіщо це?

Мета законопроєктів — приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.
Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).
Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами — учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.
Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA
Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди — фінансові кордони з ЄС будуть стерті.
Вступ до SEPA — це не тільки сучасні технічні можливості, це декларація про відданість європейським фінансовим стандартам.
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Йдеться про подання проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» і «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)».
Уряд зробив ще один крок для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA
Законопроєкти розроблені Мінфіном із залученням заінтересованих органів і міжнародних експертів, з урахуванням кращих міжнародних практик, вимог актів права ЄС і консультацій Генерального директорату з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу Європейської Комісії (DG FISMA).

Переваги для України

Приєднання до SEPA — це надійний фінансовий міст між Україною та громадянами, де б вони не перебували у країнах Європи.
Український бізнес стане ще більш конкурентоздатним:
  • розрахунок між країнами-членами SEPA такий же простий, як в ЄС;
  • спрощення та розвиток експорту;
  • зростання довіри міжнародної бізнес спільноти до українського бізнесу та банківської системи.
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Інвесторам буде простіше вкладати у відбудову та економіку України.
Обов’язковою умовою для подання офіційної заявки на приєднання до SEPA є відповідність національного законодавства актам права ЄС, зокрема, у сферах:
  • запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
  • фінансових послуг.
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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