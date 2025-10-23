Чому активно розбудовуються регіони заходу України Сьогодні 19:33 — Нерухомість

Чому активно розбудовуються регіони заходу України

Кількість дозвільних документів є основним показником активності розвитку будівельної галузі. У Львівській області за перше півріччя в експлуатацію ввели майже пів мільйона житлових квадратних метрів, що на 9% більше, ніж торік.

Загалом у західних областях обсяги будівництва стабільно зростають і перевищують довоєнні показники. Найвищі показники має Львів, потім Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк та Чернівці.

в 2025 році значний прогрес відбувся в Івано-Франківську — кількість виданих дозволів помітно збільшилися.

Трохи менше нових дозволів зафіксували у Рівному, Тернополі та Ужгороді.

Читайте також Де можна зняти квартиру з домашнім улюбленцем

Як працюють дозволи на будівництво

Дозвіл на будівництво — це офіційний документ, який дає право почати будівельні роботи. Його видають після перевірки проєктної документації та дотримання вимог законодавства. Без цього документа будівництво вважається незаконним, пише Львівська міська рада.

Зверніть увагу! Усі дозволи реєструються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Там фіксуються дані про об’єкти, забудовників і етапи робіт. Це дає змогу контролювати реальну ситуацію на ринку та уникнути незаконної діяльності.

Зростання кількості виданих дозволів свідчить про появу нових перспективних проєктів, інвестори вкладають кошти, а регіони — розвивають інфраструктуру.

Де найвигідніше придбати

Деякі показники середньої ціни за метр квадратний новобудови у обласних центрах України вже перевищують столичну ціну на квартиру.

У Львові середня ціна за квадратний метр новобудови становить 58,4 тисячі гривень, що вище, ніж у Києві з 54 тисячами гривень.

Узахідній частині України найдешевшим містом за середньою ціною на первинці буде Хмельницький, адже там вартість на рівні 29,4 тисячі гривень.

Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні Ми писали , що у багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні DIM.RIA

Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

У вересні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83%. Протягом місяця в експлуатацію було введено 4 нових будинки (5 секцій усього): 2 — у Львівській та по 1 — у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.