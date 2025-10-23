0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому активно розбудовуються регіони заходу України

Нерухомість
16
Чому активно розбудовуються регіони заходу України
Чому активно розбудовуються регіони заходу України
Кількість дозвільних документів є основним показником активності розвитку будівельної галузі. У Львівській області за перше півріччя в експлуатацію ввели майже пів мільйона житлових квадратних метрів, що на 9% більше, ніж торік.
Загалом у західних областях обсяги будівництва стабільно зростають і перевищують довоєнні показники. Найвищі показники має Львів, потім Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк та Чернівці.
Про це йдеться в даних Clarity Project, пише 24tv.ua.
в 2025 році значний прогрес відбувся в Івано-Франківську — кількість виданих дозволів помітно збільшилися.
Трохи менше нових дозволів зафіксували у Рівному, Тернополі та Ужгороді.
Читайте також

Як працюють дозволи на будівництво

Дозвіл на будівництво — це офіційний документ, який дає право почати будівельні роботи. Його видають після перевірки проєктної документації та дотримання вимог законодавства. Без цього документа будівництво вважається незаконним, пише Львівська міська рада.
Зверніть увагу! Усі дозволи реєструються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Там фіксуються дані про об’єкти, забудовників і етапи робіт. Це дає змогу контролювати реальну ситуацію на ринку та уникнути незаконної діяльності.
Зростання кількості виданих дозволів свідчить про появу нових перспективних проєктів, інвестори вкладають кошти, а регіони — розвивають інфраструктуру.
Читайте також

Де найвигідніше придбати

Деякі показники середньої ціни за метр квадратний новобудови у обласних центрах України вже перевищують столичну ціну на квартиру.
У Львові середня ціна за квадратний метр новобудови становить 58,4 тисячі гривень, що вище, ніж у Києві з 54 тисячами гривень.
Узахідній частині України найдешевшим містом за середньою ціною на первинці буде Хмельницький, адже там вартість на рівні 29,4 тисячі гривень.
Ми писали, що у багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м². Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні DIM.RIA.
Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.
У вересні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83%. Протягом місяця в експлуатацію було введено 4 нових будинки (5 секцій усього): 2 — у Львівській та по 1 — у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems