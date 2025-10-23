Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя» Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя»

Понад 20 тисяч українців вже скористалися іпотечними кредитами від держави з моменту запуску програми «єОселя». Загальна сума виданих кредитів сягнула 35 мільярдів гривень.

Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Хто найчастіше бере іпотеку

Найбільшу частку серед позичальників становлять військовослужбовці за контрактом і представники сектору безпеки, які можуть отримати іпотеку під 3%. На них припадає 10 392 кредити, тобто понад половину від усіх учасників програми.

«єОселя — це не лише доступна іпотека для українських родин, а й потужний інструмент розвитку будівельної галузі та суміжних секторів. Щотижня укладаються іпотечні угоди майже на 400 мільйонів гривень. Для бізнесу це запит на збільшення обсягів будівництва, виробництва матеріалів, меблів, масштабування логістики», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Також, за його словами, кожна гривня державної підтримки перетворюється на 2,8 гривні податків і зборів, які повертаються в бюджет. Так працює політика розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Хто скористався програмою

Кредит на житло за пільговою ставкою 3% взяли:

10 392 родини військових та працівників сектору безпеки;

1 560 медиків;

1 540 педагогів;

413 науковців.

За ставкою 7%:

5 386 українців, які не мали житла або жили в помешканні меншому за норматив;

958 внутрішньо переміщених осіб;

484 ветерани.

Найактивніше програмою користуються українці віком 26−35 років (45%) та 36−45 років (33%).

Яке житло купують

Переважна більшість придбаного за програмою житла має площу до 73 кв. м:

39% квартир мають площу 50−73 кв. м,

ще 39% — менше ніж 50 кв. м.

Загалом українці придбали понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Серед них:

12 355 кредитів — на квартири вторинного ринку,

8 378 — на первинний ринок,

1 935 — на житло в будинках, що ще зводяться.

Ще кілька місяців тому програмою було видано кредитів на 30 мільярдів гривень, а нині цей показник зріс ще на 5 мільярдів — лише за три місяці. Така динаміка свідчить про стабільне зростання попиту та ефективність процесів розгляду заявок і фінансування.

«35 мільярдів гривень — це не просто статистика. Це майже 21 тисяча українських родин, які отримали власне житло. І понад 13 тисяч дітей, які тепер мають свій дім. Це й про відновлення країни — адже кожна така квартира створює робочі місця і підтримує будівельну галузь», — наголосив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

