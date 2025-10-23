0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя»

Нерухомість
34
Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя»
Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя»
Понад 20 тисяч українців вже скористалися іпотечними кредитами від держави з моменту запуску програми «єОселя». Загальна сума виданих кредитів сягнула 35 мільярдів гривень.
Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Хто найчастіше бере іпотеку

Найбільшу частку серед позичальників становлять військовослужбовці за контрактом і представники сектору безпеки, які можуть отримати іпотеку під 3%. На них припадає 10 392 кредити, тобто понад половину від усіх учасників програми.
«єОселя — це не лише доступна іпотека для українських родин, а й потужний інструмент розвитку будівельної галузі та суміжних секторів. Щотижня укладаються іпотечні угоди майже на 400 мільйонів гривень. Для бізнесу це запит на збільшення обсягів будівництва, виробництва матеріалів, меблів, масштабування логістики», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
Також, за його словами, кожна гривня державної підтримки перетворюється на 2,8 гривні податків і зборів, які повертаються в бюджет. Так працює політика розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Хто скористався програмою

Кредит на житло за пільговою ставкою 3% взяли:
  • 10 392 родини військових та працівників сектору безпеки;
  • 1 560 медиків;
  • 1 540 педагогів;
  • 413 науковців.
За ставкою 7%:
  • 5 386 українців, які не мали житла або жили в помешканні меншому за норматив;
  • 958 внутрішньо переміщених осіб;
  • 484 ветерани.
Найактивніше програмою користуються українці віком 26−35 років (45%) та 36−45 років (33%).
Читайте також

Яке житло купують

Переважна більшість придбаного за програмою житла має площу до 73 кв. м:
  • 39% квартир мають площу 50−73 кв. м,
  • ще 39% — менше ніж 50 кв. м.
Загалом українці придбали понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Серед них:
  • 12 355 кредитів — на квартири вторинного ринку,
  • 8 378 — на первинний ринок,
  • 1 935 — на житло в будинках, що ще зводяться.
Читайте також
Ще кілька місяців тому програмою було видано кредитів на 30 мільярдів гривень, а нині цей показник зріс ще на 5 мільярдів — лише за три місяці. Така динаміка свідчить про стабільне зростання попиту та ефективність процесів розгляду заявок і фінансування.
«35 мільярдів гривень — це не просто статистика. Це майже 21 тисяча українських родин, які отримали власне житло. І понад 13 тисяч дітей, які тепер мають свій дім. Це й про відновлення країни — адже кожна така квартира створює робочі місця і підтримує будівельну галузь», — наголосив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems