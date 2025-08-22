Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму «єОселя» — Finance.ua

Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму «єОселя» Сьогодні 09:32 — Кредит&Депозит

Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму «єОселя»

Державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена «єОселя» має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.

Про це під час прес-брифінгу розповів голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер, передає ЕП.

«Демографічна проблема в Україні стає все більшою. Тому ми хочемо зробити іпотеку для молодих сімей з дітьми. Ми хочемо створити для сімей, які вмотивовані народжувати дітей, особливі умови для купівлі квартири», — наголосив Мецгер.

За його словами, це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет Міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись.

Як це працюватиме:

базова ставка для молодої сім’ї становитиме умовні 9%;

якщо в родині є одна дитина, ставка знижується до 6%;

якщо дві дитини — до 3%;

якщо троє та більше дітей — застосовується ставка 0%.

Водночас розглядається і зворотній процес. Якщо одній дитині виповнилося 18 років, ставку повертають назад.

В «Укрфінжитло» також уточнили, що «молоді сім’ї з дітьми» мають оформлювати іпотеку як окрема категорія громадян. Тобто, не можна одночасно подаватись на програму і як військовий чи медик, і як родина з дітьми — потрібно обирати.

Також програма не буде поширюватись на тих українців, які вже раніше оформили іпотеку. Тобто, з появою дітей, їхні ставки не знизять.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Що треба знати про компенсацію:

кошти отримають внутрішні переселенці та мешканці прифронтових територій;

компенсація складатиме 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла);

держава покриє 70% щомісячних платежів протягом першого року.

«Укрфінжитло» затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років.

За компенсаційною моделлю є можливість запровадити програму із мінімальними обмеженнями до віку житла (до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень для інших міст) та першим внеском від 20% для усіх категорій громадян, від 7% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

