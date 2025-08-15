ВПО отримають компенсацію 70% першого внеску на іпотеку — Finance.ua

ВПО отримають компенсацію 70% першого внеску на іпотеку
Кабмін зрештою ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя».
Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.
Що треба знати про компенсацію
- Кошти отримають внутрішні переселенці та мешканці прифронтових територій.
- Компенсація складатиме 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла).
- Також держава покриє 70% щомісячних платежів протягом першого року.
Новий механізм також передбачає компенсацію до 40 тис. грн витрат на оформлення іпотеки: комісій, зборів, страхових платежів.
Умови надання державної допомоги:
- максимальна вартість житла — до 2 млн грн;
- вік об’єкта для ВПО: у Києві та обласних центрах — до 10 років, у інших населених пунктах — до 20 років;
- для жителів прифронтових територій: вік до 10 років на таких територіях та до 3 років в межах України.
Рішення набуде чинності з 10 вересня і суттєво розширить можливості єОселі для ВПО та стимулюватиме розвиток будівельної галузі, що сприятиме економічному зростанню в Україні.
Довідка Finacne.ua:
- «Укрфінжитло» затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років;
- оновлена стратегія передбачає зміну підходів до програми «єОселя». Наприклад, пропонується затвердити максимальну нормативну площу житла у програмі «єОселя»: 115,5 кв. м. для квартири, 125,5 кв. м. для будинку;
- опитування показало, що серед тих, хто планує купити житло в перспективі 5 років (це понад 37%), на банківське кредитування покладаються майже половина (49%).
