40% компаній прогнозують погіршення ситуації з кадрами

Особисті фінанси
86
Сорок відсотків роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами. Найбільш скептичними є великі компанії з понад 250 співробітниками. Серед них 60% частіше очікують ускладнень. Водночас саме ці підприємства демонструють готовність до системної співпраці зі студентами.
Про це свідчать дані спільного опитування від OLX Робота та Європейської бізнес-асоціації.
Натомість 29% роботодавців залишаються оптимістами. Найбільше позитивних настроїв зафіксовано серед малого бізнесу (39%) та у сфері роздрібної торгівлі (35%).

Як планують долати кадровий дефіцит

Серед варіантів дій у разі погіршення ситуації на ринку праці роботодавці найчастіше називали:
  • орієнтацію на молодь непризовного віку — 41%;
  • партнерство з навчальними закладами — 35%;
  • залучення пенсіонерів — 30%.

Кого бракує найбільше

Опитування показало, що дефіцит кадрів найбільше відчувається серед робітничих спеціальностей.
  • 63% компаній заявили про нестачу представників робітничих професій («сині комірці»);
  • 35% вказали на брак працівників середньої ланки («сірі комірці»);
  • 19% — на дефіцит спеціалістів вищої кваліфікації;
  • 9% повідомили про нестачу керівників.

Що змінюється у мотивації персоналу

Найпопулярнішим кроком для подолання кризи кадрів роботодавці назвали посилення мотиваційного пакету (так відповіли 39% опитаних), тоді як у 2024 році цей варіант обрали лише 29%. Серед інших рішень:
  • найм молоді до 25 років для подальшого навчання — 21% (проти 28% у 2024 році);
  • залучення працівників пенсійного віку — 17% (практично без змін порівняно з 18% торік);
  • найм жінок — 15% (у 2024 році було 21%).
До мотиваційного пакету, який обирали більшість роботодавців як можливість для вирішення кризи кадрів у 2025 році, найчастіше входить: медичне страхування, можливість безкоштовного навчання/перенавчання для співробітників, безкоштовні обіди, розвозка для співробітників компанії, можливість дистанційної роботи та наявність сховища.

Новий закон про дозвіл виїзду чоловіків 18−22 років

Основною проблемою, яку відзначають компанії у зв’язку з новим законом про виїзд чоловіків віком 18−22 років, стало звільнення молодих працівників та ускладнення пошуку нових кандидатів.
Серед шукачів роботи, віком до 22 років, опитування показало, що 23% планують виїзд (12% скоріше планують, 11% точно).

Працевлаштування іноземців

Лише 13% компаній відкриті до найму іноземців. Серед ключових бар’єрів, які називають роботодавці, на першому місці — відсутність потреби в іноземних кадрах у галузі (41%). Також серйозною перешкодою лишається мовний бар’єр (27%) та відсутність досвіду співпраці з іноземцями (23%).
Серед компаній, які відкриті до працевлаштування іноземців, роботодавці називають кілька факторів, що могли б стати стимулом. На першому місці — податкові пільги та фінансові бонуси (34%). Також серед важливих чинників — посилення дефіциту українських кадрів (26%), підтримка адаптації працівників (26%) та спрощення процесу легалізації (23%).
Нагадаємо, за даними OLX Робота, перед осіннім сезоном помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном. Абсолютним рекордсменом стала вакансія комплектувальника у сфері «Виробництво / робітничі спеціальності». Її кількість зросла на 331% у порівнянні з травнем, а медіанна зарплата становила 25 тис. грн.
У Державні службі зайнятості розповіли, яких працівників бракує роботодавцям. Серед лідерів попиту — електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування. Асистенти вчителів також у дефіциті — особливо ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Попит перевищує пропозицію майже на тисячу вакансій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems