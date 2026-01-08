Чи зберігається пенсія, якщо військового пенсіонера призвали знову
Військові пенсіонери, яких повторно призивають на службу під час воєнного стану, продовжують отримувати пенсійні виплати. Законодавство не передбачає їх припинення у разі мобілізації або укладення контракту в особливий період.
Про це нагадує Волинський обласний ТЦК та СП.
Закон дозволяє окремим категоріям військовослужбовців виходити на пенсію достроково — за вислугою років або за станом здоров’я. Водночас частина військових пенсіонерів, які не досягли похилого віку та є придатними до служби, може бути повторно мобілізована в період воєнного стану.
Ключовою умовою для призначення військової пенсії є звільнення з військової служби. Однак повторний призов не означає автоматичного припинення пенсійних виплат.
Виплата «військових» пенсій не припиняється, якщо повторне прийняття на службу відбувається:
- за призовом під час мобілізації, на особливий період;
- за призовом резервістів в особливий період;
- за контрактом під час особливого періоду — до його завершення або звільнення.
Після звільнення зі служби пенсія перераховується з урахуванням:
- додаткової вислуги років;
- грошового забезпечення за останньою посадою.
Для перерахунку уповноважений орган надає:
- грошовий атестат;
- довідку про додаткові виплати;
- розрахунок вислуги років.
Отже, після повторної служби розмір «військової» пенсії має зрости.
