Українські компанії відчувають наслідки виїзду чоловіків до 22 років і вже шукають їм заміну Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Українські компанії відчувають наслідки виїзду чоловіків до 22 років і вже шукають їм заміну

Дозвіл на виїзд чоловіків 18−22 років несе ризик скорочення молодих кадрів у короткій і середній перспективі. Це вдарить по галузях, де молодь становить основу першої зайнятості: ритейл, HoReCa, логістика, виробництво, сезонні роботи. 23% юнаків планують виїзд за кордон.

Про це свідчать результати опитування OLX Робота

Вплив на бізнес

Для компаній, що залежать від молодих працівників на стартових позиціях, нововведення стало викликом.

Згідно з опитуванням, 41% роботодавців вже відчули помітний вплив, а ще 15% помітили часткові зміни.

Найпоширеніші проблеми:

зростання кількості звільнень серед молодих співробітників (59% респондентів зазначили це);

складнощі з пошуком кандидатів до 22 років (55%);

близько 44% скаржаться на зменшення відгуків на вакансії;

14% фіксують зростання зарплатних очікувань серед молоді.

При цьому, серед 22% опитаних бізнесів частка чоловіків до 22 років на роботі складає менш як 10%. Водночас у більшості — 46%, працівники такого віку взагалі відсутні.

У відповідь на нові виклики бізнес активніше залучає старших кандидатів (32%). Ще 16% заявили, що залучають на ці посади жінок, а 16% тимчасово заморозили розширення.

9% опитаних зазначили, що розглядають варіант повного або часткового припинення діяльності. Загалом 42% опитаних не змінювали підходів до працевлаштування.

Щодо підтримки цього рішення, то думки розділилися: 33% не підтримують рішення уряду, вважаючи його шкідливим для ринку, тоді як 36%, навпаки, підтримують. Третина займають нейтральну позицію.

Плани молоді щодо виїзду

Серед шукачів роботи, віком до 22 років, опитування показало, що 23% планують виїзд (13% скоріше планують, 11% точно). Головні мотивації:

безпека та уникнення мобілізації (53% і 38% відповідно);

43% назвали мотивацією кар’єрні амбіції за кордоном;

29% хочуть навчатись за межами України;

третина юнаків заявили, що хочуть просто подорожувати.

Водночас 45% не планують залишати Україну: 28% точно не планують, 17% скоріше ні. Ключові причини:

бажання допомогти країні (39%);

будувати кар’єру вдома (40%);

залишатися з родиною (48%);

близько 34% не впевнені, що за кордоном буде краще;

15% не мають фінансових чи юридичних можливостей для виїзду.

Більшість опитаних респондентів (51%) навчаються, 19% працюють, а 22% поєднують освіту та роботу. Серед тих, хто не працює, 50% планують шукати роботу в Україні.

Цікаво, що 54% мають друзів чи родичів, які вже виїхали за кордон або планують це зробити. З них майже половина (46%) зробили це одразу, а 19% звільнились заради цього з роботи.

Які галузі відчують основний вплив та наслідки

Відтік молодих чоловіків може вдарити по таких галузях, як ритейл, HoReCa, логістика, виробництво та сезонні роботи. Це продавці, кур’єри, офіціанти, бариста, оператори ліній і різнороби.

У короткій перспективі це ускладнить найм і збільшить витрати бізнесу. У довшій — скоротить кадровий резерв для середніх і старших позицій. Також існує ризик, що разом із юнаками виїжджатимуть їхні родичі чи партнери.

Бізнесу доведеться адаптуватися: інвестувати в автоматизацію, підвищувати продуктивність, пропонувати конкурентні зарплати й нові формати мотивації.

Читайте також Чоловіків 25−60 років автоматично внесуть до військового обліку

Нагадаємо, від 28 серпня в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон. Тепер окрім чоловіків, які раніше мали таку можливість, перетнути кордон можуть чоловіки до досягнення 23-річного віку. Тобто без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам , яким ще не виповнилося 23 роки. Мета перетину кордону значення не має.

Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський раніше заявляв , що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.