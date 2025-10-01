Українські компанії відчувають наслідки виїзду чоловіків до 22 років і вже шукають їм заміну
Дозвіл на виїзд чоловіків 18−22 років несе ризик скорочення молодих кадрів у короткій і середній перспективі. Це вдарить по галузях, де молодь становить основу першої зайнятості: ритейл, HoReCa, логістика, виробництво, сезонні роботи. 23% юнаків планують виїзд за кордон.
Про це свідчать результати опитування OLX Робота.
Вплив на бізнес
Для компаній, що залежать від молодих працівників на стартових позиціях, нововведення стало викликом.
Згідно з опитуванням, 41% роботодавців вже відчули помітний вплив, а ще 15% помітили часткові зміни.
Найпоширеніші проблеми:
- зростання кількості звільнень серед молодих співробітників (59% респондентів зазначили це);
- складнощі з пошуком кандидатів до 22 років (55%);
- близько 44% скаржаться на зменшення відгуків на вакансії;
- 14% фіксують зростання зарплатних очікувань серед молоді.
При цьому, серед 22% опитаних бізнесів частка чоловіків до 22 років на роботі складає менш як 10%. Водночас у більшості — 46%, працівники такого віку взагалі відсутні.
У відповідь на нові виклики бізнес активніше залучає старших кандидатів (32%). Ще 16% заявили, що залучають на ці посади жінок, а 16% тимчасово заморозили розширення.
9% опитаних зазначили, що розглядають варіант повного або часткового припинення діяльності. Загалом 42% опитаних не змінювали підходів до працевлаштування.
Щодо підтримки цього рішення, то думки розділилися: 33% не підтримують рішення уряду, вважаючи його шкідливим для ринку, тоді як 36%, навпаки, підтримують. Третина займають нейтральну позицію.
Плани молоді щодо виїзду
Серед шукачів роботи, віком до 22 років, опитування показало, що 23% планують виїзд (13% скоріше планують, 11% точно). Головні мотивації:
- безпека та уникнення мобілізації (53% і 38% відповідно);
- 43% назвали мотивацією кар’єрні амбіції за кордоном;
- 29% хочуть навчатись за межами України;
- третина юнаків заявили, що хочуть просто подорожувати.
Водночас 45% не планують залишати Україну: 28% точно не планують, 17% скоріше ні. Ключові причини:
- бажання допомогти країні (39%);
- будувати кар’єру вдома (40%);
- залишатися з родиною (48%);
- близько 34% не впевнені, що за кордоном буде краще;
- 15% не мають фінансових чи юридичних можливостей для виїзду.
Більшість опитаних респондентів (51%) навчаються, 19% працюють, а 22% поєднують освіту та роботу. Серед тих, хто не працює, 50% планують шукати роботу в Україні.
Цікаво, що 54% мають друзів чи родичів, які вже виїхали за кордон або планують це зробити. З них майже половина (46%) зробили це одразу, а 19% звільнились заради цього з роботи.
Які галузі відчують основний вплив та наслідки
Відтік молодих чоловіків може вдарити по таких галузях, як ритейл, HoReCa, логістика, виробництво та сезонні роботи. Це продавці, кур’єри, офіціанти, бариста, оператори ліній і різнороби.
У короткій перспективі це ускладнить найм і збільшить витрати бізнесу. У довшій — скоротить кадровий резерв для середніх і старших позицій. Також існує ризик, що разом із юнаками виїжджатимуть їхні родичі чи партнери.
Бізнесу доведеться адаптуватися: інвестувати в автоматизацію, підвищувати продуктивність, пропонувати конкурентні зарплати й нові формати мотивації.
Нагадаємо, від 28 серпня в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон. Тепер окрім чоловіків, які раніше мали таку можливість, перетнути кордон можуть чоловіки до досягнення 23-річного віку. Тобто без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам, яким ще не виповнилося 23 роки. Мета перетину кордону значення не має.
Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.
Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський раніше заявляв, що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.
