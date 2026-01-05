0 800 307 555
ЄСВ з 1 січня 2026 року — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд

Казна та Політика
Деякі українці звільнені від сплати податків у 2026 році. Йдеться про єдиний соціальний внесок, обов’язок утримання і нарахування якого покладуть на Пенсійний фонд. Зміни набудуть чинності з 1 січня.
Про це йдеться в законі від 27.02.2025 № 4280-IX, передають Новини.Live.

Кого звільнять від ЄСВ з 1 січня

У новому 2026 році ПФУ стане страхувальником для:
  • цивільних осіб, стосовно яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • осіб, які проходили військову службу, крім тих, кому виплачувалось грошове забезпечення.
Щодо першої категорії українців, то нововведення не торкнеться військовослужбовців, представників правоохоронних органів, а також осіб рядового і начальницького складу, в тому числі тих, хто служить під час особливого періоду та отримує фінансові виплати.
На офіційному сайті Пенсійного фонду підтвердили, що з 1 січня 2026 року орган буде зобов’язаний сплачувати єдиний соціальний внесок за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, не меншому мінімального. Ця вимога пошириться на весь період позбавлення особистої свободи і шість місяців після звільнення особи.

Який розмір ЄСВ у 2026 році

Розмір єдиного соціального внеску залежить від мінімальної заплати в Україні. Протягом 2025 року МЗП перебувала на рівні 8 000 грн, а мінімальний ЄСВ становив 1 760 грн/міс. (22% від зарплати).
Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, з 1 січня МЗП підвищиться до 8 647 грн. Таким чином, нашим громадянам доведеться сплачувати щонайменше 1902,34 грн/міс. Вимога поширюється на роботодавців (за себе і найманих працівників), самозайнятих осіб, підприємців тощо.
Окремі категорії українців звільнені від нарахування єдиного соціального внеску. Перелік пільгових категорій доволі широкий, зокрема:
  • мобілізовані ФОПи;
  • ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
  • підприємці на загальній системі оподаткування без чистого доходу;
  • пенсіонери, які отримують виплати за вислугу років або за віком;
  • ФОПи з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу;
  • підприємці, за яких ЄСВ сплачує роботодавець;
  • жінки в декретній відпустці.
З 1 жовтня 2025 року зменшилася кількість умов, коли ФОП і самозайняті особи мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Якщо за них нарахування здійснює роботодавець, навіть не за основним місцем працевлаштування, то пільга буде активною.
За матеріалами:
Novyny.live
Податки
