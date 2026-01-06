З 1 січня ФОПи подаватимуть податковий розрахунок за новими правилами: що змінилося
З 1 січня 2026 року змінився порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого або сплаченого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску для окремих категорій податкових агентів.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Хто і в які строки подаватиме Податковий розрахунок
Відповідно до оновлених норм, податкові агенти — фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подаватимуть Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу. При цьому показники у звіті потрібно буде відображати з розбивкою за місяцями звітного кварталу.
Інші податкові агенти, крім ФОПів та самозайнятих осіб, подаватимуть Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.
Зміни запроваджено Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення“ та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Новий рік традиційно приносить не лише салюти й обіцянки, а й оновлені правила гри для платників податків. Для бізнесу й інвесторів це означає потребу оновити облікову політику, структуру угод, касові процеси й моделі фінансового планування. Для громадян — розуміти, як нові правила впливають на зарплати, підприємницький дохід, оренду, дивіденди та інші джерела доходів. Як до цього підготуватися, якщо ви інвестор, розповідаємо тут.
