У Раді зареєстрували законопроєкт про моніторинг державної допомоги

Казна та Політика
Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який відновлює дію закону про державну допомогу суб’єктам господарювання, зупиненого на час воєнного стану.
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України (АМКУ).
Документ відновлює дію окремих норм закону, уточнює їх застосування під час воєнного стану та вдосконалює моніторинг державної допомоги шляхом створення цифрового реєстру.

Що пропонує законопроєкт

Відновлення дії закону про державну допомогу
Проєктом закону передбачено відновлення дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» у повному обсязі, за винятком територій, де тривають бойові дії або які є тимчасово окупованими.
Обмеження також діятимуть протягом 1 року після завершення бойових дій або деокупації відповідних територій.
Нові пороги незначної державної допомоги
Документом пропонується запровадити нові пороги незначної державної допомоги. Загальний поріг становитиме 300 000 євро. Для послуг загального економічного інтересу (ПЗЕІ) поріг визначено на рівні 750 000 євро.
Особливості застосування під час воєнного стану
На період дії правового режиму воєнного стану не вимагатиметься подання повідомлень про державну допомогу, яка надається для відшкодування збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями, зокрема збройною агресією російської федерації.
Крім того, норми закону не застосовуватимуться до заходів зі збільшення статутного капіталу системно важливих банків, які здійснюють фінансування оборонно-промислового комплексу.
Функції уповноваженого органу
Проєктом передбачено, що уповноважений орган визначатиме умови, за яких заходи з підтримки суб’єктів господарювання не потребуватимуть подання повідомлення про нову державну допомогу.
Удосконалення регулювання ПЗЕІ
Законопроєкт уточнює норми щодо послуг загального економічного інтересу. Зокрема, передбачається, що такі послуги визначатимуться органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Цифровий реєстр державної допомоги
Документ також передбачає створення цифрового реєстру державної допомоги. Інформація до реєстру, зокрема щодо незначної державної допомоги, подаватиметься з урахуванням вимог acquis ЄС.
Законопроєкт спрямований на гармонізацію законодавства України з acquis ЄС з урахуванням особливостей, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
За матеріалами:
Finance.ua
