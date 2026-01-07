0 800 307 555
Найвищий показник за час незалежності: Резерви НБУ перевищили $57 мільярдів

Казна та Політика
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року, за попередніми даними, становили $57,29 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
«У грудні вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — сказано в повідомленні.
Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що рекордне зростання обсягу міжнародних резервів під час повномасштабної війни стало можливим завдяки синергії трьох ключових чинників:
  • по-перше, це потужна підтримка наших міжнародних партнерів, яка є не благодійністю, а по суті платою за безпекові послуги, що надає Україна дуже дорогою ціною;
  • по-друге, стабільна робота внутрішнього боргового ринку, що є результатом ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади;
  • по-третє, політика Національного банку — комплекс інструментів процентної та валютно-курсової політики, заходів контролю за рухом капіталу тощо, що дає змогу витрачати менше, ніж країна отримує, і нарощувати «подушку безпеки» у вигляді міжнародних резервів.

Чинники, що визначали динаміку резервів у грудні 2025 року

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,92 млрд. З цієї суми:
  • $3,91 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $2,7 млрд - від ЄС у межах фінансового інструменту Ukraine Facility;
  • $303,8 млн — від розміщення ОВДП.
Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $668,4 млн, з яких:
  • $212,9 млн — борг перед Світовим банком;
  • $212,7 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $182,2 млн — виплати за державними деривативами;
  • $5,0 млн — борг перед ЄБРР;
  • $2,1 млн — борг перед Європейським інвестиційним банком;
  • $53,5 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,4 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
Чистий продаж валюти Нацбанком у грудні становив $4,7 млрд, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді.
«Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов’язане насамперед із традиційним сезонним чинником — активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року. Водночас порівняно з груднем 2024 року обсяг інтервенцій був меншим на 13%», — пояснив регулятор.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $1,16 млрд.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
