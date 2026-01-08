За рік до Дія. Сіtу приєдналися понад 3000 компаній
У 2025 році до Дія. Сіtу приєдналися понад 3000 компаній, до бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
«До Дія. Сіtу приєдналися вже 3 000+ компаній — бізнес обирає податкові можливості та юридичну захищеність. До бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком», — зазначив він.
Міністр наголосив, що Defense tech — новий важливий фокус українських підприємців.
«Допомагаємо їм зростати та досягати глобального рівня, а до Дія. Сіtу вже долучаються найбільші оборонні компанії світу», — розповів Федоров.
За його словами, міжнародні фонди готові інвестувати мільйони доларів в український бізнес навіть у час війни — це сигнал високої довіри та потенціалу української екосистеми.
