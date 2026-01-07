Середня вартість майна на торгах у Прозорро. Продажі зросла більш ніж у півтора раза: підсумки 2025 року Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

У 2025 році в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі завершили майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на суму понад 16,2 млрд грн. Вартість публічного майна на торгах у середньому зросла більш ніж у півтора раза.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Серед напрямів за кількістю залучених коштів лідирує приватизація. Велика та мала приватизація у 2025 році поповнила державний та місцеві бюджети майже на 5,2 млрд грн. Земельні онлайн-аукціони принесли організаторам майже 3,6 млрд грн, продаж майна та активів — 1,8 млрд грн.

Інфографіка: Прозорро. Продажі

«У 2025 році система Прозорро. Продажі забезпечила понад 16,2 млрд грн для бюджетів. Це працюючий інструмент для громад і держави», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Половину всіх успішних у 2025 році торгів у системі — 14 тис. — провели органи місцевого самоврядування. При цьому щороку дедалі більше громад долучаються до роботи із системою: минулого року до неї приєдналися понад 300 нових організаторів. Разом громади протягом 2025 року залучили до своїх бюджетів понад 3,2 млрд грн через електронні торги», — прокоментував СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.

Організатори та найдорожчі лоти

Усього в 2025 році торги в системі оголосили майже 4,5 тис. організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні відомства, громади, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси. За підсумками року найдорожчими лотами є:

борг/відступлення прав вимоги до позичальників за кредитними договорами, Ощадбанк продав його за понад 1,1 млрд грн;

культурно-діловий центр з банківською установою у Києві, що належав колишній «дочці» росбанку — 916 млн грн;

будiвельна компанiя «Укрбуд» — 805 млн грн.

За публічні активи протягом року в системі змагалися майже 35 тис. учасників. В середньому конкуренція складала 2,5 учасника на торги. Найактивніше минулоріч змагалися за:

комплекс будівель з приміщенням автостанції, диспетчерської, посадковими платформами у Рівному від ФДМУ. Конкуренція 41 учасника підняла вартість активу з 750 тис. грн до 35,1 млн грн.

нежитлові приміщення на Закарпатті від ФДМУ: змагалося 35 учасників, переможна ставка — 3 млн грн,

автомобіль Skoda Octavia від Кропивницької митниці — 35 учасників, ціна продажу — 137,2 тис. грн.

Ще понад 3,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2025 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково 3,4 млрд грн.

