0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЕКА почало приймати заяви від бізнесу на часткову компенсацію майна, знищеного війною

Казна та Політика
1
ЕКА почало приймати заяви від бізнесу на часткову компенсацію майна, знищеного війною
ЕКА почало приймати заяви від бізнесу на часткову компенсацію майна, знищеного війною
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) почало прийом онлайн заяв на держпрограму часткової компенсації вартості майна бізнесу, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.
Про це повідомляється на сайті ЕКА.
Подати заявку можна через онлайн-сервіс на сайті ЕКА в розділі «Програма надання часткової компенсації».
Читайте також
Порядок щодо часткової виплати компенсації поширюється на майно бізнесу, яке розташоване на територіях підвищеного ризику, а щодо платежів страхування — на майно, розташоване на території України, крім окупованих територій та зони бойових дій.
До території підвищеного ризику віднесені території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Читайте також
Претендувати на таку компенсацію можуть ФОПи або приватні підприємства. До майна належать будівлі та споруди, окремі приміщення, що є частиною будівель (офіси, цехи), об’єкти незавершеного будівництва, будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 року, зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання, які на правах власності використовуються під час провадження основної діяльності або використовувалися до пошкодження.
Компенсацію видають за пошкоджене або знищене майно внаслідок влучання ракет, безпілотників, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони, пожежі, вибуху, ударної хвилі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems