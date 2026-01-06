ЕКА почало приймати заяви від бізнесу на часткову компенсацію майна, знищеного війною Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

ЕКА почало приймати заяви від бізнесу на часткову компенсацію майна, знищеного війною

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) почало прийом онлайн заяв на держпрограму часткової компенсації вартості майна бізнесу, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомляється на сайті ЕКА.

Подати заявку можна через онлайн-сервіс на сайті ЕКА в розділі «Програма надання часткової компенсації».

Порядок щодо часткової виплати компенсації поширюється на майно бізнесу, яке розташоване на територіях підвищеного ризику, а щодо платежів страхування — на майно, розташоване на території України, крім окупованих територій та зони бойових дій.

До території підвищеного ризику віднесені території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Претендувати на таку компенсацію можуть ФОПи або приватні підприємства. До майна належать будівлі та споруди, окремі приміщення, що є частиною будівель (офіси, цехи), об’єкти незавершеного будівництва, будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 року, зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання, які на правах власності використовуються під час провадження основної діяльності або використовувалися до пошкодження.

Компенсацію видають за пошкоджене або знищене майно внаслідок влучання ракет, безпілотників, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони, пожежі, вибуху, ударної хвилі.

