У 2025 році Україна отримала найбільшу фінансову допомогу з початку повномасштабної війни
Минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни — $52,4 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Хто надав найбільшу фінансову допомогу в 2025 році
Найбільша фінансова допомога надійшла від:
- Європейського Союзу — $32,7 млрд;
- через рахунки Світового банку — $13,2 млрд;
- від Канади — $3,4 млрд;
- МВФ — $0,9 млрд;
- Банку розвитку Ради Європи — $0,2 млрд.
Також Україна отримала $2,0 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA.
«Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання», — зазначили в Нацбанку.
Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:
- компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,2 млрд);
- компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($36,2 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;
- наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.
Потреби на 2026 рік
«У 2026 році Україна розраховує отримати понад $45 млрд від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку», — заявив Голова НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейська комісія та Рада ЄС працюють над фіналізацією правової бази для надання Україні позики у 90 млрд євро на наступні два роки, з тим, щоб Україна могла отримати перший транш до кінця другого кварталу 2026 року.
Аналітики ICU кажуть, що рішення ЄС щодо надання кредиту Україні створює стабільні передумови для збереження макроекономічної стабільності, фінансування дефіциту державного бюджету та поповнення міжнародних резервів НБУ у 2026−2027 роках.
За умови збереження поточного балансу безпекових ризиків, цей кредит формує основу для реалізації нової програми співпраці України з МВФ щонайменше на наступні 2 роки. Водночас для повного фінансування потреб оборони Україні знадобляться додаткові двосторонні кредити та гранти від інших країн.
