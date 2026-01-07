У 2025 році Україна отримала найбільшу фінансову допомогу з початку повномасштабної війни Сьогодні 17:08 — Казна та Політика

У 2025 році Україна отримала найбільшу фінансову допомогу з початку повномасштабної війни

Минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни — $52,4 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Хто надав найбільшу фінансову допомогу в 2025 році

Найбільша фінансова допомога надійшла від:

Європейського Союзу — $32,7 млрд;

через рахунки Світового банку — $13,2 млрд;

від Канади — $3,4 млрд;

МВФ — $0,9 млрд;

Банку розвитку Ради Європи — $0,2 млрд.

Також Україна отримала $2,0 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA.

«Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання», — зазначили в Нацбанку.

Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,2 млрд);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($36,2 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Потреби на 2026 рік

«У 2026 році Україна розраховує отримати понад $45 млрд від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку», — заявив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейська комісія та Рада ЄС працюють над фіналізацією правової бази для надання Україні позики у 90 млрд євро на наступні два роки, з тим, щоб Україна могла отримати перший транш до кінця другого кварталу 2026 року.

Аналітики ICU кажуть , що рішення ЄС щодо надання кредиту Україні створює стабільні передумови для збереження макроекономічної стабільності, фінансування дефіциту державного бюджету та поповнення міжнародних резервів НБУ у 2026−2027 роках.

За умови збереження поточного балансу безпекових ризиків, цей кредит формує основу для реалізації нової програми співпраці України з МВФ щонайменше на наступні 2 роки. Водночас для повного фінансування потреб оборони Україні знадобляться додаткові двосторонні кредити та гранти від інших країн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.