Військовий збір у 2026 році: що потрібно знати ФОПам

З початку 2026 року для фізичних осіб-підприємців діятимуть оновлені правила сплати військового збору.

Порядок сплати військового збору та його ставки визначає Податковий кодекс України. У жовтні 2024 року до нього були внесені зміни, які стосуються ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців.

Розміри ставок у 2026 році

Для ФОП першої, другої та четвертої груп ставка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати (864 грн 70 коп. на місяць).

ФОП третьої групи, як і раніше, сплачують військовий збір у розмірі 1% від валового доходу.

Для ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, а також для осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, у 2026 році ставка військового збору залишається на рівні 5% від річного доходу.

Хто може не сплачувати військовий збір

Податкове законодавство передбачає винятки зі сплати військового збору. Його можуть не сплачувати ФОП першої та другої груп, якщо вони є військовослужбовцями, зареєстровані на територіях можливих або активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях.

Також підприємці цих двох груп раз мають право взяти відпустку та не сплачувати військовий збір

Строки та порядок сплати

Порядок нарахування та строки сплати військового збору у 2026 році не змінюються:

ФОП першої, другої та четвертої групи сплачують військовий збір авансовим платежем до 20 числа поточного місяця включно. Також збір можна сплатити авансом за кілька місяців, але не більше, ніж до кінця поточного року. Ці суми необхідно відображати в податковій декларації платника Єдиного податку.

ФОП третьої групи мають сплати військовий збір протягом 10 днів від граничного терміну подавання декларації за відповідний період, тобто за квартал. Цю декларацію ФОПи цієї групи мають подати протягом 40 календарних днів після закінчення податкового (звітного) кварталу;

що стосується сплати військового збору за четвертий квартал року, то він авансом не сплачується, оскільки його розрахунок та сплата відбувається протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання річної декларації (до 1 травня року, що настає за звітним). Тобто остаточно розрахуватися за попередній рік необхідно до 10 травня;

підприємці загальної системи оподаткування та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують військовий збір авансом до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом. Тобто збір необхідно сплатити не пізніше 19 числа відповідного місяця.

