Оплачувані стажування січня: добірка актуальних програм

Січень традиційно відкриває нові можливості для студентів і випускників: компанії запускають оплачувані стажування, graduate-програми та trainee-позиції з перспективою подальшого працевлаштування.

Аналітики сайту budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних стажувань січня 2026 року від українських і міжнародних компаній у різних сферах.

📍Київ (гібридний формат роботи)

Компанія запрошує на Vodafone Reset — 4-місячну оплачувану програму працевлаштування для професіоналів, які мають успішний досвід у певній сфері та хочуть змінити напрям кар’єри.

Охочі пройти програму отримають:

можливості для професійного розвитку та особистісного зростання;

менторство та постійну підтримку команди;

wellbeing-програму, а також участь у волонтерських, благодійних і соціальних проєктах;

корпоративний мобільний зв’язок.

📍Одеса

Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників, за напрямом навчання ветеринарної медицини, до участі в річній програмі стажування.

Серед обов’язків майбутніх стажистів:

супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів, конференцій;

організації та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування;

створення професійних презентацій та виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей;

аналіз продажів, створення макетів та виробництво матеріалів для супроводу активностей каналу.

📍Київ

Компанія відкриває набір на оплачуване стажування на 3 місяці з перспективою продовження. Пропонується гнучкий графік, що дозволяє комфортно поєднувати роботу з навчанням.

Кандидати, які пройдуть відбір, отримають:

доступ до внутрішніх тренінгів та навчальних програм;

додаткові кошти на харчування;

підтримку ментора під час адаптаційного періоду.

📍Київ

BeTalent Program — оплачувана 6−9 місячна програма стажування для студентів 4−6 курсів та недавніх випускників (не більше 3 років після закінчення ЗВО), яка надає можливість отримати перший практичний досвід роботи в професійній сфері міжнародної компанії.

Чекають на відгук від кандидатів, які:

можуть працювати full-time;

володіють англійською на рівні не нижче Pre-Intermediate, а також Excel на високому рівні.

Якщо претенденти брали участь у волонтерських проєктах, студентських ініціативах тощо, це буде перевагою.

📍Київ

На стажування запрошують студентів 4−5 курсів університетів за біологічними, хімічними або харчовими спеціальностями, які:

мають навички роботи з лабораторним обладнанням і посудом в умовах навчальних лабораторій;

вміють працювати з технічною документацією (інструкціями до приладів, методиками контролю, нормативною документацією);

мають базові знання статистичного аналізу.

Гарантуються: обіди коштом компанії, безкоштовне проживання, медичне страхування та корпоративне розвезення.

📍Стажування буде проходити в одному із виробничих підрозділів компанії (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обл.).

Долучитися до програми стажування «Майбутнє Контінентал» можуть студенти останніх курсів та випускники ЗВО за спеціальностями «Інженерія"/"Агроінженерія"/"Механізація сільського господарства». Буде перевагою: наявність водійського посвідчення категорії B та досвід керування автомобілем.

Початок стажування — березень 2026 року.

Тривалість — 9 місяців з можливістю подальшого працевлаштування у компанії.

Анонсуються: гарячі обіди коштом компанії, забезпечення житлом на період стажування (гуртожиток).

📍Київ

На стажування запрошують санітара, якому доручать такі завдання:

пробопідготовка зразків ґрунту для визначення показників родючості;

підготовка лабораторного посуду для лабораторних досліджень;

підготовка наважок для проведення фізико-хімічних досліджень;

проведення випробувань (рН сольовий, рН водний, електропровідність);

контроль температурного режиму обладнання та в приміщеннях.

📍Бориспіль

Спробуйте свої сили, якщо ви: студент (-ка) технічних спеціальностей 3−6 року навчання або вже маєте ступінь бакалавра чи магістра та добре володієте англійською мовою.

Анонсується:

заробітна плата на період стажування — 58 750 грн (з врахуванням податків);

12-місячний договір на працевлаштування;

корпоративне розвезення (з Києва та по Борисполю);

участь у well-being програмах (медичне страхування, доступ до спортзалу, заняття фітнесом, екскурсії тощо).

📍Київ (гнучкий графік: є можливість поєднувати роботу та навчання)

Термін стажування: лютий-липень 2026 року.

Анонсовані обов’язки:

адміністративна підтримка страхових та банківських програм;

супровід і консультування клієнтів щодо реєстрацій страхових та банківських програм;

робота в системі операційного обліку;

ведення документообігу.

📍Житомир

Майбутній працівник буде займатися:

пошуком та первинним відбором кандидатів на різні вакансії, з використанням внутрішніх процесів та авторської системи оцінки;

підготовкою та проведенням вступних співбесід на базовому рівні;

проводити onboarding, складати та підписувати job offer.

