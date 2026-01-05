Оплачувані стажування січня: добірка актуальних програм
Січень традиційно відкриває нові можливості для студентів і випускників: компанії запускають оплачувані стажування, graduate-програми та trainee-позиції з перспективою подальшого працевлаштування.
Аналітики сайту budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних стажувань січня 2026 року від українських і міжнародних компаній у різних сферах.
Стажер/-ка програми Vodafone Reset у «Vodafone Україна»
📍Київ (гібридний формат роботи)
Компанія запрошує на Vodafone Reset — 4-місячну оплачувану програму працевлаштування для професіоналів, які мають успішний досвід у певній сфері та хочуть змінити напрям кар’єри.
Охочі пройти програму отримають:
- можливості для професійного розвитку та особистісного зростання;
- менторство та постійну підтримку команди;
- wellbeing-програму, а також участь у волонтерських, благодійних і соціальних проєктах;
- корпоративний мобільний зв’язок.
Річне стажування за ветеринарним напрямом/Nestle Purina® Graduate Program у Nestle Ukraine
📍Одеса
Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників, за напрямом навчання ветеринарної медицини, до участі в річній програмі стажування.
Серед обов’язків майбутніх стажистів:
- супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів, конференцій;
- організації та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування;
- створення професійних презентацій та виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей;
- аналіз продажів, створення макетів та виробництво матеріалів для супроводу активностей каналу.
Стажер відділу збуту легкових автомобілів VW PKW у «Група Порше в Україні»
📍Київ
Компанія відкриває набір на оплачуване стажування на 3 місяці з перспективою продовження. Пропонується гнучкий графік, що дозволяє комфортно поєднувати роботу з навчанням.
Кандидати, які пройдуть відбір, отримають:
- доступ до внутрішніх тренінгів та навчальних програм;
- додаткові кошти на харчування;
- підтримку ментора під час адаптаційного періоду.
Intern, Key Account у «BAT Україна»
📍Київ
BeTalent Program — оплачувана 6−9 місячна програма стажування для студентів 4−6 курсів та недавніх випускників (не більше 3 років після закінчення ЗВО), яка надає можливість отримати перший практичний досвід роботи в професійній сфері міжнародної компанії.
Чекають на відгук від кандидатів, які:
- можуть працювати full-time;
- володіють англійською на рівні не нижче Pre-Intermediate, а також Excel на високому рівні.
Якщо претенденти брали участь у волонтерських проєктах, студентських ініціативах тощо, це буде перевагою.
Контролер якості харчової продукції (стажер) у «Рошен»
📍Київ
На стажування запрошують студентів 4−5 курсів університетів за біологічними, хімічними або харчовими спеціальностями, які:
- мають навички роботи з лабораторним обладнанням і посудом в умовах навчальних лабораторій;
- вміють працювати з технічною документацією (інструкціями до приладів, методиками контролю, нормативною документацією);
- мають базові знання статистичного аналізу.
Гарантуються: обіди коштом компанії, безкоштовне проживання, медичне страхування та корпоративне розвезення.
Механік (стажер) у «Контінентал Фармерз Груп»
📍Стажування буде проходити в одному із виробничих підрозділів компанії (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обл.).
Долучитися до програми стажування «Майбутнє Контінентал» можуть студенти останніх курсів та випускники ЗВО за спеціальностями «Інженерія"/"Агроінженерія"/"Механізація сільського господарства». Буде перевагою: наявність водійського посвідчення категорії B та досвід керування автомобілем.
Початок стажування — березень 2026 року.
Тривалість — 9 місяців з можливістю подальшого працевлаштування у компанії.
Анонсуються: гарячі обіди коштом компанії, забезпечення житлом на період стажування (гуртожиток).
Молодший фахівець з лабораторного контролю (стажер) у МХП
📍Київ
На стажування запрошують санітара, якому доручать такі завдання:
- пробопідготовка зразків ґрунту для визначення показників родючості;
- підготовка лабораторного посуду для лабораторних досліджень;
- підготовка наважок для проведення фізико-хімічних досліджень;
- проведення випробувань (рН сольовий, рН водний, електропровідність);
- контроль температурного режиму обладнання та в приміщеннях.
Process Engineer Trainee/стажування у виробничому відділі у Procter&Gamble
📍Бориспіль
Спробуйте свої сили, якщо ви: студент (-ка) технічних спеціальностей 3−6 року навчання або вже маєте ступінь бакалавра чи магістра та добре володієте англійською мовою.
Анонсується:
- заробітна плата на період стажування — 58 750 грн (з врахуванням податків);
- 12-місячний договір на працевлаштування;
- корпоративне розвезення (з Києва та по Борисполю);
- участь у well-being програмах (медичне страхування, доступ до спортзалу, заняття фітнесом, екскурсії тощо).
Стажист/стажистка у Відділі страхових та банківських рішень у Syngenta
📍Київ (гнучкий графік: є можливість поєднувати роботу та навчання)
Термін стажування: лютий-липень 2026 року.
Анонсовані обов’язки:
- адміністративна підтримка страхових та банківських програм;
- супровід і консультування клієнтів щодо реєстрацій страхових та банківських програм;
- робота в системі операційного обліку;
- ведення документообігу.
Рекрутер (Junior) у «Бінотел»
📍Житомир
Майбутній працівник буде займатися:
- пошуком та первинним відбором кандидатів на різні вакансії, з використанням внутрішніх процесів та авторської системи оцінки;
- підготовкою та проведенням вступних співбесід на базовому рівні;
- проводити onboarding, складати та підписувати job offer.
