0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оплачувані стажування січня: добірка актуальних програм

Особисті фінанси
29
Оплачувані стажування січня: добірка актуальних програм
Оплачувані стажування січня: добірка актуальних програм
Січень традиційно відкриває нові можливості для студентів і випускників: компанії запускають оплачувані стажування, graduate-програми та trainee-позиції з перспективою подальшого працевлаштування.
Аналітики сайту budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних стажувань січня 2026 року від українських і міжнародних компаній у різних сферах.

Стажер/-ка програми Vodafone Reset у «Vodafone Україна»

📍Київ (гібридний формат роботи)
Компанія запрошує на Vodafone Reset — 4-місячну оплачувану програму працевлаштування для професіоналів, які мають успішний досвід у певній сфері та хочуть змінити напрям кар’єри.
Охочі пройти програму отримають:
  • можливості для професійного розвитку та особистісного зростання;
  • менторство та постійну підтримку команди;
  • wellbeing-програму, а також участь у волонтерських, благодійних і соціальних проєктах;
  • корпоративний мобільний зв’язок.

Річне стажування за ветеринарним напрямом/Nestle Purina® Graduate Program у Nestle Ukraine

📍Одеса
Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників, за напрямом навчання ветеринарної медицини, до участі в річній програмі стажування.
Серед обов’язків майбутніх стажистів:
  • супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів, конференцій;
  • організації та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування;
  • створення професійних презентацій та виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей;
  • аналіз продажів, створення макетів та виробництво матеріалів для супроводу активностей каналу.

Стажер відділу збуту легкових автомобілів VW PKW у «Група Порше в Україні»

📍Київ
Компанія відкриває набір на оплачуване стажування на 3 місяці з перспективою продовження. Пропонується гнучкий графік, що дозволяє комфортно поєднувати роботу з навчанням.
Кандидати, які пройдуть відбір, отримають:
  • доступ до внутрішніх тренінгів та навчальних програм;
  • додаткові кошти на харчування;
  • підтримку ментора під час адаптаційного періоду.

Intern, Key Account у «BAT Україна»

📍Київ
BeTalent Program — оплачувана 6−9 місячна програма стажування для студентів 4−6 курсів та недавніх випускників (не більше 3 років після закінчення ЗВО), яка надає можливість отримати перший практичний досвід роботи в професійній сфері міжнародної компанії.
Чекають на відгук від кандидатів, які:
  • можуть працювати full-time;
  • володіють англійською на рівні не нижче Pre-Intermediate, а також Excel на високому рівні.
Якщо претенденти брали участь у волонтерських проєктах, студентських ініціативах тощо, це буде перевагою.

Контролер якості харчової продукції (стажер) у «Рошен»

📍Київ
На стажування запрошують студентів 4−5 курсів університетів за біологічними, хімічними або харчовими спеціальностями, які:
  • мають навички роботи з лабораторним обладнанням і посудом в умовах навчальних лабораторій;
  • вміють працювати з технічною документацією (інструкціями до приладів, методиками контролю, нормативною документацією);
  • мають базові знання статистичного аналізу.
Гарантуються: обіди коштом компанії, безкоштовне проживання, медичне страхування та корпоративне розвезення.

Механік (стажер) у «Контінентал Фармерз Груп»

📍Стажування буде проходити в одному із виробничих підрозділів компанії (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обл.).
Долучитися до програми стажування «Майбутнє Контінентал» можуть студенти останніх курсів та випускники ЗВО за спеціальностями «Інженерія"/"Агроінженерія"/"Механізація сільського господарства». Буде перевагою: наявність водійського посвідчення категорії B та досвід керування автомобілем.
Початок стажування — березень 2026 року.
Тривалість — 9 місяців з можливістю подальшого працевлаштування у компанії.
Анонсуються: гарячі обіди коштом компанії, забезпечення житлом на період стажування (гуртожиток).

Молодший фахівець з лабораторного контролю (стажер) у МХП

📍Київ
На стажування запрошують санітара, якому доручать такі завдання:
  • пробопідготовка зразків ґрунту для визначення показників родючості;
  • підготовка лабораторного посуду для лабораторних досліджень;
  • підготовка наважок для проведення фізико-хімічних досліджень;
  • проведення випробувань (рН сольовий, рН водний, електропровідність);
  • контроль температурного режиму обладнання та в приміщеннях.

Process Engineer Trainee/стажування у виробничому відділі у Procter&Gamble

📍Бориспіль
Спробуйте свої сили, якщо ви: студент (-ка) технічних спеціальностей 3−6 року навчання або вже маєте ступінь бакалавра чи магістра та добре володієте англійською мовою.
Анонсується:
  • заробітна плата на період стажування — 58 750 грн (з врахуванням податків);
  • 12-місячний договір на працевлаштування;
  • корпоративне розвезення (з Києва та по Борисполю);
  • участь у well-being програмах (медичне страхування, доступ до спортзалу, заняття фітнесом, екскурсії тощо).

Стажист/стажистка у Відділі страхових та банківських рішень у Syngenta

📍Київ (гнучкий графік: є можливість поєднувати роботу та навчання)
Термін стажування: лютий-липень 2026 року.
Анонсовані обов’язки:
  • адміністративна підтримка страхових та банківських програм;
  • супровід і консультування клієнтів щодо реєстрацій страхових та банківських програм;
  • робота в системі операційного обліку;
  • ведення документообігу.

Рекрутер (Junior) у «Бінотел»

📍Житомир
Майбутній працівник буде займатися:
  • пошуком та первинним відбором кандидатів на різні вакансії, з використанням внутрішніх процесів та авторської системи оцінки;
  • підготовкою та проведенням вступних співбесід на базовому рівні;
  • проводити onboarding, складати та підписувати job offer.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems