укр
Особисті фінанси
85
У ритейлі та ресторанному бізнесі фіксують звільнення молодих працівників 18−22 років. За даними Forbes, у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою перебуває близько 20% персоналу. У «Сільпо» заяви на звільнення поки не перевищують 3% серед 3000 молодих співробітників.
Про це пишуть експерти Центру економічної стратегії у Telegram-каналі «Що з економікою?».

Скільки молодих чоловіків може виїхати

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у коментарі для ICTV пояснив, що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи.
Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.

Хто може постраждати найбільше

Основний ризик полягає в тому, що виїзд некваліфікованих або малокваліфікованих працівників вдарить по галузях, де молодь зазвичай підробляла:
  • роздрібна торгівля;
  • будівництво;
  • логістика;
  • виробництво на простих спеціальностях.
Найбільше це стосується компаній, де зарплати становлять близько 15 000 грн. Співробітники з доходами 35 000−55 000 грн, за даними Forbes, здебільшого залишаються працювати в Україні.

Що потрібно робити уряду

За словами експертів, головне завдання держави зараз — створювати умови, за яких навчання та перший трудовий досвід в Україні будуть привабливішими за роботу за кордоном. Серед пріоритетів:
  • соціальна оренда житла або пільгові програми для студентів та молодих працівників;
  • підвищення якості освіти, розвиток міжнародних партнерств, сучасна інфраструктура;
  • програми стажування та перші робочі місця для студентів.

Що потрібно робити бізнесу

Для утримання молодих кадрів компаніям пропонують:
  • адаптувати зарплати й умови праці, надаючи гуртожитки чи компенсацію житла;
  • запроваджувати оплачувані стажування та внутрішні курси підвищення кваліфікації;
  • дозволяти поєднувати роботу з навчанням, пропонувати часткову зайнятість чи короткострокові проєкти.
Нагадаємо, від 28 серпня в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон.
Відтепер окрім чоловіків, які раніше мали таку можливість, перетнути кордон можуть чоловіки до досягнення 23-річного віку. Тобто без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам, яким ще не виповнилося 23 років. Мета перетину кордону значення не має.
Що потрібно мати із собою для перетину кордону? Окрім закордонного паспорта чоловікам після 18 р. потрібно мати військово-обліковий документ (ВОД), в якому зазначено про їх перебування на військовому обліку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Payment systems