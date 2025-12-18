У Німеччині змінять правила соціальної допомоги Bürgergeld Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

У Німеччині змінять правила соціальної допомоги Bürgergeld

Уряд Німеччини ухвалив рішення припинити виплату соціальної допомоги Bürgergeld у її нинішньому вигляді. Для близько 5,5 мільйона отримувачів Bürgergeld це означає суттєве посилення правил отримання допомоги.

Під час засідання 17 грудня урядовці підтримали законопроєкт міністерки праці Бербель Бас, який передбачає запровадження нової базової системи соціального забезпечення, передає DW.

Суперечки в уряді щодо Bürgergeld

Обговорення реформи тривали в уряді до останнього. Зокрема, дискусії стосувалися можливості повного припинення виплат у разі порушення встановлених вимог.

Згідно з проєктом, центри зайнятості отримають право повністю зупиняти виплати, якщо одержувач тричі без поважних причин не з’явиться на зустрічі з працівниками Jobcenter. Якщо людина двічі без пояснень пропустить такі зустрічі, розмір допомоги можуть скоротити на 30%.

Під загрозою скорочення може опинитися і компенсація витрат на житло. Водночас одержувачам мають надати можливість пояснити причини порушень, зокрема телефоном або під час особистої розмови. Людей із психічними захворюваннями планують захистити від повної втрати виплат.

Посилення вимог до надання соцвиплат

Жорсткіший підхід передбачений і щодо майна отримувачів соцдопомоги. Так, законопроєкт скасовує фіксований пільговий період, протягом якого не враховуються власні накопичення. Надалі, перш ніж отримати допомогу, заявник, який має на банківському рахунку багатотисячні накопичення, муситиме опиратися на власні доходи та майно.

Крім того, розмір захищених заощаджень залежатиме від віку, а витрати на житло передбачається визнавати лише в невеликому обсязі.

Основним завданням центрів зайнятості має стати працевлаштування отримувачів. Але якщо більш перспективним видаватиметься перенавчання чи перекваліфікація, то йому і надалі надаватиметься пріоритет.

Конкретні заходи підтримки мають фіксуватися у спільно розробленому плані співпраці між відомством та отримувачем допомоги.

Розмір виплат і подальша процедура

Розмір соціальних виплат не змінюється. Для самотніх осіб і батьків-одинаків допомога становитиме 563 євро на місяць. Особи у партнерстві й надалі отримуватимуть 506 євро. Для неповнолітніх виплати складатимуть від 357 до 451 євро плюс 20 євро надбавки.

Держава й надалі покриватиме витрати на оренду житла, комунальні послуги та опалення у межах встановлених норм.

Щоб реформа набула чинності, її має затвердити Бундестаг. Водночас опозиція вже розкритикувала ініціативу уряду. Опір реформі фіксується і всередині Соціал-демократичної партії Німеччини, яка входить до правлячої коаліції. Запровадження нових правил заплановане з 1 липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що розмір мінімальної зарплати в Німеччині зміниться з 1 січня 2026 року. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 12,82 євро за годину. Це приблизно 630 грн за поточним курсом. Працівник на повній зайнятості може отримувати близько 2 230 євро на місяць, що становить приблизно 109 612 грн брутто. Ці суми вказані до сплати податків та соціальних внесків. Розмір чистого доходу залежить від податкової категорії, сімейного стану, регіону проживання та інших умов.

Реєстрація місця проживання в Німеччині або Anmeldung є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема громадян України. За посиланням розповідаємо, коли потрібно зареєструвати місце проживання та який штраф за відсутність Anmeldung.

