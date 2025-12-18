Перелік магазинів для витрат «Зимової допомоги» розширили — список Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Із 18 грудня витратити кошти за програмою Національний кешбек та Зимову допомогу 1000 грн можна ще у кількох магазинах — їх список розширили.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Де тепер можна витратити кешбек і «Зимову» тисячу

Тепер програми працюють в магазинах:

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сімі23,

а ще — на маркетплейсі Maudau.

«Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку — і вам повернеться частина коштів», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо що раніше першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) та «Близенько».

Водночас можливість розрахуватися не поширюється на онлайн-замовлення.

Також нагадуємо, що використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

Повний перелік товарів, за купівлю яких нараховується кешбек або які можна купувати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбека», можна переглянути за посиланням https://zyma.gov.ua/ або: Зроблено в Україні

Як оформити Зимову тисячу

Прийом заявок на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року.

Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок Дія або у відділенні Укрпошти. Детальніше ознайомитися з умовами подачі заявки можна на порталі https://zyma.gov.ua/

Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

