Перелік магазинів для витрат «Зимової допомоги» розширили — список

Із 18 грудня витратити кошти за програмою Національний кешбек та Зимову допомогу 1000 грн можна ще у кількох магазинах — їх список розширили.
Про це повідомила пресслужба Дії.

Де тепер можна витратити кешбек і «Зимову» тисячу

Тепер програми працюють в магазинах:
  • Auchan,
  • Spar,
  • Varus,
  • Torba,
  • Сімі23,
  • а ще — на маркетплейсі Maudau.
«Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку — і вам повернеться частина коштів», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо що раніше першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) та «Близенько».
Водночас можливість розрахуватися не поширюється на онлайн-замовлення.
Також нагадуємо, що використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.
Повний перелік товарів, за купівлю яких нараховується кешбек або які можна купувати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбека», можна переглянути за посиланням https://zyma.gov.ua/ або: Зроблено в Україні.

Як оформити Зимову тисячу

Прийом заявок на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року.
Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок Дія або у відділенні Укрпошти. Детальніше ознайомитися з умовами подачі заявки можна на порталі https://zyma.gov.ua/.
Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.
Раніше ми повідомляли, що найчастіше, отримавши Зимову тисячу, українці оплачують комунальні послуги.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
