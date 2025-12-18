Перелік магазинів для витрат «Зимової допомоги» розширили — список
Із 18 грудня витратити кошти за програмою Національний кешбек та Зимову допомогу 1000 грн можна ще у кількох магазинах — їх список розширили.
Про це повідомила пресслужба Дії.
Де тепер можна витратити кешбек і «Зимову» тисячу
Тепер програми працюють в магазинах:
- Auchan,
- Spar,
- Varus,
- Torba,
- Сімі23,
- а ще — на маркетплейсі Maudau.
«Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку — і вам повернеться частина коштів», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо що раніше першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) та «Близенько».
Водночас можливість розрахуватися не поширюється на онлайн-замовлення.
Також нагадуємо, що використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року.
Повний перелік товарів, за купівлю яких нараховується кешбек або які можна купувати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбека», можна переглянути за посиланням https://zyma.gov.ua/ або: Зроблено в Україні.
Як оформити Зимову тисячу
Прийом заявок на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року.
Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок Дія або у відділенні Укрпошти. Детальніше ознайомитися з умовами подачі заявки можна на порталі https://zyma.gov.ua/.
Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.
Раніше ми повідомляли, що найчастіше, отримавши Зимову тисячу, українці оплачують комунальні послуги.
