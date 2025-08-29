Чи справді всі чоловіки до 23 років можуть перетинати кордон — відповідь юристів Сьогодні 16:06

Від 28 серпня в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон. Про кого йдеться та які документи для цього потрібно — розібралися фахівці Юридичного порадника для ВПО️.

Хто може перетинати кордон із 28 серпня

Відтепер окрім чоловіків, які раніше мали таку можливість, перетнути кордон можуть чоловіки до досягнення 23-річного віку. Тобто без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам, яким ще НЕ виповнилося 23 років. Мета перетину кордону значення не має.

Раніше на чоловіків після досягнення 18 років поширювалося загальне обмеження перетинати кордон.

При цьому так званий мобілізаційний вік після досягнення 25 років залишається без змін (саме в цьому віці призовники стають військовозобовʼязаними, якщо у виняткових випадках цього не трапилося раніше). Зміна мобілізаційного віку відбувається лише законом.

Чи справді всі чоловіки до 23 років можуть перетинати кордон

Загальне обмеження на виїзд за кордон залишається для чоловіків, які і раніше не мали можливості перетинати кордон у звʼязку із роботою в публічному секторі (народні депутати, депутати місцевих рад тощо). Також слід враховувати, що, як і в мирний час, щодо людини можуть встановлюватися заборони, які перешкоджають виїзду за межі країни (наприклад, наявність заборгованості зі сплати аліментів та ін.).

Чи впливає статус військовозобовʼязаного на можливість перетину кордону

За загальним правилом чоловіків переводять на військовий облік військовозобовʼязаних після досягнення 25 років, тому у більшості чоловіків віком до 23 років такого питання не виникатиме, але є винятки.

Проте правила перетину кордону не розмежовують, чи до 23 років кордон перетинає призовник, чи військовозобовʼязаний.

Разом з тим, юристи зазначають, що не виключено, що на практиці із перетином кордону військовозобовʼязаними можуть бути проблеми.

Що потрібно мати із собою для перетину кордону? Окрім закордонного паспорта чоловікам після 18 р. потрібно мати військово-обліковий документ (ВОД), в якому зазначено про їх перебування на військовому обліку. Це може бути:

електронний ВОД, згенерований через застосунок Резерв+ або за допомогою Порталу Дія (вебверсія);

паперовий ВОД із вклеєним штрих-кодом (прямої вимоги його мати законодавством не передбачено, проте за відсутності електронного ВОД це єдиний спосіб документально підтвердити перебування на військовому обліку за даними Реєстру Оберіг).

Фахівці звертають увагу, що перешкодою для перетину кордону буде запис «про розшук» особи ТЦК та СП в Реєстрі Оберіг.

