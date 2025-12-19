0 800 307 555
На Хмельниччині побудують індустріальний парк

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку «Арт парк індастріал» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
У пресслужбі зазначили, що парк створено строком на 50 років на території Хмельницької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Ініціатором виступає ТОВ «АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ».
Загальна площа індустріального парку складає 10,2198 гектара. Реалізація проєкту «АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ» має на меті створення орієнтовно 500 нових робочих місць у переробній промисловості.
Для розбудови парку ініціатор створення планує залучити понад 400 млн грн з різних джерел — власні інвестиції, кошти керуючої компанії, державне стимулювання, приватне фінансування, інвестиції майбутніх учасників та інших субʼєктів, а також кредитні кошти, розповіли в Мінекономіки.
