Малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу треба мати план дій — НБУ
НБУ радить банкам, які порушують вимоги до регулятивного капіталу, привести діяльність у відповідність, мати план дій та підвищувати операційну ефективність, а за відсутності дієвої бізнес-моделі регулятор застосовуватиме заходи впливу.
«Банку достатньо мати план дій, підвищувати операційну ефективність і мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на капітал. Якщо це неможливо, то, найімовірніше, у нього немає дієвої бізнес-моделі», — сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу, присвяченого презентації звіту з фінансової стабільності.
Згідно з даними Нацбанку, два невеликих державних банки (Мотор-Банк та ПІН Банк. — Ред.) порушують мінімальні вимоги до розміру регулятивного капіталу, хоча їхня частка в активах є мізерною — 0,02%.
Він додав, що НБУ загалом не вбачає необхідності в докапіталізації державних банків, і зобов’язання щодо неї не передбачені чинними домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Коментуючи питання управління держбанками, Ніколайчук зазначив, що державі варто визначитися із загальною стратегією таких банків, додавши, що відповідні плани вже є у програмі Ukraine Facility, в меморандумі за новою програмою з МВФ та в оновленій стратегії розвитку фінансового сектору, затвердженій у червні минулого року.
Згідно з матеріалами регулятора, банки наразі мають достатній запас капіталу для покриття ризиків не лише за нормальних умов, а й за гіпотетичного кризового сценарію, що підтвердила оцінка стійкості. У 2025 році регулятор уперше з початку повномасштабної війни провів стрес-тестування за несприятливим сценарієм, припущення якого були співмірними з фактичним впливом подій кризового 2022 року.
За результатами оцінювання стійкості дев’ять банків із часткою в активах 18% потребували підвищеного рівня достатності капіталу, і всі вони, за даними Нацбанку, вживають заходів для зниження вразливості до ризиків та відповідно зменшення потреби в нарощенні капіталу.
Регулятор також повідомив, що з початку 2027 року банки будуть зобов’язані дотримуватися вимог до буферів консервації капіталу та системної важливості, а також готується методологія визначення підвищених індивідуальних вимог до капіталу в межах програми Pillar II для запровадження з 2027 року. Водночас мінімальна вимога до достатності регулятивного капіталу має знизитися з поточних 10% до 8%, що відповідає практиці Європейського Союзу.
