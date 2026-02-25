6 основних моделей телефонів, які варто купувати вживаними Сьогодні 06:44 — Фондовий ринок

6 основних моделей телефонів, які варто купувати вживаними

Експерт підібрав шість телефонів у різних бюджетних категоріях, які ви можете розглянути для придбання.

Про це пише BGR

iPhone 15 Pro

Це перший смартфон Apple з достатньою кількістю пам’яті та потужним нейронним чіпом для запуску Apple Intelligence (також відомого як завдання штучного інтелекту) безпосередньо.

Google Pixel 9 Pro

Коли Pixel 9 Pro дебютував наприкінці 2024 року, в огляді BGR його було описано як «стрімкий крок вперед». Цей пристрій ознаменував собою абсолютно нову мову дизайну для смартфонів Google, де виразний зовнішній вигляд поєднувався з не менш преміальною конструкцією. У морі смартфонів з вигнутими кутами Google удосконалив фірмовий дизайн і запропонував його в кількох сміливих кольорових рішеннях. Але цей телефон пропонує більше, ніж здається на перший погляд.

Samsung Galaxy S24 Ультра

Для більшості користувачів, які шукають флагман з повноцінною камерою на базі Android, телефони Galaxy S — це ідеальний вибір. Samsung Galaxy S24 Ultra підвищив цю репутацію, отримавши при цьому тверді 9/10 балів у поглибленому оцінюванні BGR.

Samsung зараз продає оновлений пристрій трохи більше ніж за тисячу доларів, тоді як Best Buy пропонує відновлені пристрої за ціною від 575 доларів. За таку ціну це надзвичайно хороший смартфон.

OnePlus 13

Це перший телефон від OnePlus, який вступив у бій зі своїми іменитими конкурентами та зумів перевершити їх у кількох ключових областях. OnePlus 13, який в огляді BGR був визнаний завершеним комплектом, мав видатний двоколірний дизайн, що поєднував шкіряне покриття під джинсову тканину зі сріблястим металом. На додаток до привабливого дизайну, він також мав сертифікацію IP69, що робить його одним із найстійкіших телефонів до пилу та води.

OnePlus

Як і Samsung Galaxy S25 Ultra, цей телефон також має два покоління і більше не доступний на офіційному веб-сайті бренду. Amazon зараз продає OnePlus Open за 1599 доларів, що на даний момент трохи забагато. На таких сайтах, як Reebelo, BackMarket та Swappa, ви можете придбати вживаний або відновлений пристрій за ціною менше 650 доларів.

iPhone 16

Він став хітом серед сплячих моделей. Він пропонував свіжий та мінімалістичніший вигляд, ніж навіть його дорожчі Pro-брати. Apple зараз продає його за 699 ​​доларів, але ви можете придбати розпакований пристрій у Best Buy трохи більше ніж за 600 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.