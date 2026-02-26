0 800 307 555
Польський держбанк вийде на ринок України: Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада України ухвалила закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Фінансування відновлення та розвитку

Угода створює правові підстави для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego на території України.
Документ передбачає можливість надання уряду України, державним і приватним установам фінансової та технічної допомоги. Йдеться, зокрема, про:
  • позики;
  • інші фінансові інструменти;
  • підтримку експорту;
  • гранти;
  • гарантії для реалізації проєктів відновлення та розвитку України.
Очікується, що реалізація угоди сприятиме залученню додаткових ресурсів для фінансування економічних проєктів та розвитку інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.
Прийняття закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
Нагадаємо, що Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув проєкт Закону № 0363 на засіданні 3 лютого 2026 року та ухвалив рішення внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти за основу та в цілому.
Кабінет Міністрів у вересні 2025 року схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Також у вересні міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали Угоду про діяльність польського банку розвитку BGK в Україні.
