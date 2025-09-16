0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні

Фондовий ринок
94
Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні
Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачає угода

Згідно з документом, BGK зможе працювати в Україні та надавати фінансову й технічну допомогу як уряду, так і державним і приватним установам.
Підтримка передбачена у різних формах:
  • позики та інші фінансові інструменти;
  • гранти;
  • гарантії;
  • програми з підтримки експорту.
Фінансування спрямовуватимуть на реалізацію проєктів, пов’язаних із відновленням і розвитком України. Перелік таких проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі, а також самим банком.
Нагадаємо, у минулому році повідомлялося, що BGK планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Falicity.
Українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems