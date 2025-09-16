Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні Сьогодні 16:17 — Фондовий ринок

Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачає угода

Згідно з документом, BGK зможе працювати в Україні та надавати фінансову й технічну допомогу як уряду, так і державним і приватним установам.

Підтримка передбачена у різних формах:

позики та інші фінансові інструменти;

гранти;

гарантії;

програми з підтримки експорту.

Фінансування спрямовуватимуть на реалізацію проєктів, пов’язаних із відновленням і розвитком України. Перелік таких проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі, а також самим банком.

Нагадаємо, у минулому році повідомлялося , що BGK планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Falicity.

Українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.