Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що передбачає угода
Згідно з документом, BGK зможе працювати в Україні та надавати фінансову й технічну допомогу як уряду, так і державним і приватним установам.
Підтримка передбачена у різних формах:
- позики та інші фінансові інструменти;
- гранти;
- гарантії;
- програми з підтримки експорту.
Фінансування спрямовуватимуть на реалізацію проєктів, пов’язаних із відновленням і розвитком України. Перелік таких проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі, а також самим банком.
Нагадаємо, у минулому році повідомлялося, що BGK планує почати надавати гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в рамках програми ЄС Ukraine Falicity.
Українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.
