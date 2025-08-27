У 2024 році українці поповнили бюджет Польщі на понад 18 млрд злотих — Finance.ua

У 2024 році українці поповнили бюджет Польщі на понад 18 млрд злотих Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.

Про це йдеться в аналізі TVN24.

«15 мільярдів злотих і зростання ВВП на 2,7% у 2024 році. Саме на стільки працьовиті українці зробили внесок у нашу економіку. Ми дали їм 2,8 мільярда злотих у вигляді допомоги 800+», — написала віце-спікер Сенату Магдалена Беят на платформі X.

Згідно з даними Управління у справах іноземців, станом на лютий 2025 року 1,55 мільйона громадян України мали дійсні дозволи на проживання в Польщі, хоча фактична кількість, включаючи тих, хто має неврегульований статус, може бути вищою.

Більшість — 993 000 — користуються тимчасовим захистом. Ще 462 000 українців мають дійсні дозволи на тимчасове проживання, найчастіше видані для цілей роботи, лише 92 000 мають дозволи на постійне проживання.

За підрахунками BGK, у 2024 році українські мігранти збільшили доходи польського бюджету на 15,1 млрд злотих. Мігранти з України зайняті переважно в промисловості, торгівлі та сфері послуг. Враховуючи, що, у 2024 році в Польщі працювало 16,3 мільйона людей, можна оцінити, що українці становили приблизно 5% робочої сили в Польщі на той час.

Що стосується окремих податкових категорій, дані Міністерства фінансів показують, що між 2022 і 2024 роками надходження від податку на доходи фізичних осіб та ПДВ від громадян України склали майже 5 мільярдів злотих.

Водночас податок на прибуток підприємств (ПДП) з українських компаній за ці три роки склав 11,9 мільйона злотих. Ці надходження з кожним роком зростають.

Згідно з даними CEIDG, українці створили 77 700 приватних підприємців у Польщі між 2022 і 2024 роками. Згідно зі звітом BGK, вплив довоєнної імміграції з України та біженців, які прибувають з 2022 року, на ВВП Польщі коливається від 0,5% до 2,4% щорічно.

Працюючі українці також сплачують внески на соціальне та медичне страхування. Лише у 2024 році громадяни України внесли до польського бюджету приблизно 18,7 млрд злотих податків та страхових внесків.

3,2% ВВП до 2030 року. Аналітики Deloitte підрахували , що внесок українців до ВВП Польщі у 2024 році становитиме додатково 2,7%. Це становило майже 99 мільярдів злотих. Експерти оцінюють, що цей внесок продовжуватиме зростати, досягнувши додаткових

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту». Він також запропонував нові рішення щодо надання польського громадянства українцям та іноземцям з інших країн.

Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмер, країни-члени ЄС зобов’язані надавати соціальну та медичну допомогу громадянам України, які користуються тимчасовим захистом і не мають власних ресурсів. У Єврокомісії зазначили, що не коментують національні законопроєкти, але підкреслили: допомога повинна надаватися, але її обсяг мають визначити держави-члени".

