У 2024 році українці поповнили бюджет Польщі на понад 18 млрд злотих — Finance.ua

Українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.
Про це йдеться в аналізі TVN24.
«15 мільярдів злотих і зростання ВВП на 2,7% у 2024 році. Саме на стільки працьовиті українці зробили внесок у нашу економіку. Ми дали їм 2,8 мільярда злотих у вигляді допомоги 800+», — написала віце-спікер Сенату Магдалена Беят на платформі X.
Згідно з даними Управління у справах іноземців, станом на лютий 2025 року 1,55 мільйона громадян України мали дійсні дозволи на проживання в Польщі, хоча фактична кількість, включаючи тих, хто має неврегульований статус, може бути вищою.
Більшість — 993 000 — користуються тимчасовим захистом. Ще 462 000 українців мають дійсні дозволи на тимчасове проживання, найчастіше видані для цілей роботи, лише 92 000 мають дозволи на постійне проживання.
За підрахунками BGK, у 2024 році українські мігранти збільшили доходи польського бюджету на 15,1 млрд злотих. Мігранти з України зайняті переважно в промисловості, торгівлі та сфері послуг. Враховуючи, що, у 2024 році в Польщі працювало 16,3 мільйона людей, можна оцінити, що українці становили приблизно 5% робочої сили в Польщі на той час.
Що стосується окремих податкових категорій, дані Міністерства фінансів показують, що між 2022 і 2024 роками надходження від податку на доходи фізичних осіб та ПДВ від громадян України склали майже 5 мільярдів злотих.
Водночас податок на прибуток підприємств (ПДП) з українських компаній за ці три роки склав 11,9 мільйона злотих. Ці надходження з кожним роком зростають.
Згідно з даними CEIDG, українці створили 77 700 приватних підприємців у Польщі між 2022 і 2024 роками. Згідно зі звітом BGK, вплив довоєнної імміграції з України та біженців, які прибувають з 2022 року, на ВВП Польщі коливається від 0,5% до 2,4% щорічно.
Працюючі українці також сплачують внески на соціальне та медичне страхування. Лише у 2024 році громадяни України внесли до польського бюджету приблизно 18,7 млрд злотих податків та страхових внесків.
Аналітики Deloitte підрахували, що внесок українців до ВВП Польщі у 2024 році становитиме додатково 2,7%. Це становило майже 99 мільярдів злотих. Експерти оцінюють, що цей внесок продовжуватиме зростати, досягнувши додаткових 3,2% ВВП до 2030 року.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють. Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту». Він також запропонував нові рішення щодо надання польського громадянства українцям та іноземцям з інших країн.
Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмер, країни-члени ЄС зобов’язані надавати соціальну та медичну допомогу громадянам України, які користуються тимчасовим захистом і не мають власних ресурсів. У Єврокомісії зазначили, що не коментують національні законопроєкти, але підкреслили: допомога повинна надаватися, але її обсяг мають визначити держави-члени".
