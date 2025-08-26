У Єврокомісії відреагували на намір Польщі скоротити виплати українцям — Finance.ua
У Єврокомісії відреагували на намір Польщі скоротити виплати українцям

Особисті фінанси
94
Країни-члени ЄС зобов’язані надавати соціальну та медичну допомогу громадянам України, які користуються тимчасовим захистом і не мають власних ресурсів.
Про це заявили на брифінгу Єврокомісії, передає Радіо Свобода.
«Держави-члени повинні надавати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у вигляді соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів», — повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмер.
Ця заява пролунала на тлі дискусії щодо вимог президента Польщі Кароля Навроцького змінити закон про допомогу українцям. Згідно з його пропозиціями, фінансова підтримка дітей та медичне страхування мають надаватися лише тим біженцям, які працевлаштовані.
У Єврокомісії зазначили, що не коментують національні законопроєкти, але підкреслили: допомога повинна надаватися, але її обсяг мають визначити держави-члени".
Окрім того, речник Єврокомісії нагадав, що країнам-членам надаються кошти з фондів ЄС, щоб послабити тягар з утримання втікачів від війни.
«Ми лише нещодавно, перед літом, опублікували рішення про надання ще трьох мільярдів державам-членам, які приймають українських біженців», — нагадав Маркус Ламмер.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють.
Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями соціальних виплат до березня 2026 року.
Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».

Довідка Finance.ua:

  • зараз у Польщі громадяни України зі статусом захисту до кінця вересня 2025 року мають право на 800 злотих щомісячної допомоги на дитину, а також безкоштовний доступ до системи освіти та охорони здоров’я, що ставить їх у рівні умови з польськими сім’ями.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Гроші
