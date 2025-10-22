0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Контракт 18−24» розширили: в чому зміни

Особисті фінанси
50
«Контракт 18−24» розширили: в чому зміни
«Контракт 18−24» розширили: в чому зміни
Програму «Контракт 18−24» розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає УНН.
Читайте також
«Продовжуємо розширювати „Контракт 18−24“. На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України!» — повідомив Паліса.
За його словами, кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду.
Читайте також
Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту «Контракт 18−24» — добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18−24 роки. Порядок передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть заключити контракт із військовою частиною на рік, але обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців, визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень.
На початковому етапі українці могли приєднатися лише до 6 бригад, проте згодом кількість бригад було розширено до 33 бригад.
Раніше Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24».
Нагадаємо, з лютого цього року Міністерство оборони реалізує експериментальний проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для громадян віком 18−24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

Грошові виплати за контрактом

Одноразова грошова допомога — загалом 1 млн грн, яка виплачується поетапно:
  • 200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;
  • 300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;
  • 500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов (зокрема: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems