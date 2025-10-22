«Контракт 18−24» розширили: в чому зміни Сьогодні 10:24 — Особисті фінанси

«Контракт 18−24» розширили: в чому зміни

Програму «Контракт 18−24» розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає УНН.

«Продовжуємо розширювати „Контракт 18−24“. На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України!» — повідомив Паліса.

За його словами, кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду.

Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту «Контракт 18−24» — добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18−24 роки. Порядок передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть заключити контракт із військовою частиною на рік, але обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців, визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень.

На початковому етапі українці могли приєднатися лише до 6 бригад, проте згодом кількість бригад було розширено до 33 бригад.

Раніше Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24».

Нагадаємо, з лютого цього року Міністерство оборони реалізує експериментальний проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для громадян віком 18−24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

Грошові виплати за контрактом

Одноразова грошова допомога — загалом 1 млн грн, яка виплачується поетапно:

200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;

протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків; 300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань; 500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов (зокрема: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем).

