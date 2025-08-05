Президент анонсував збільшення віку для програми «Контракт 18−24» — Finance.ua

Президент анонсував збільшення віку для програми «Контракт 18−24» Сьогодні 16:38 — Особисті фінанси

Президент анонсував збільшення віку для програми «Контракт 18−24»

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та наради з військовим командуванням й урядовцями. Учасники обговорили різні питання, зокрема, розширення програми «Контракт 18−24».

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі

«Контракти 18−24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та необхідні, для яких можна укласти саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі» — написав він.

Глава держави доручив відчутно збільшити пряме фінансування для бригад на закупівлю дронів та пообіцяв спростити купівлю пікапів для війська. Ця процедура має бути схожа на процес закупівлі дронів.

Президент доручив максимально скоротити бюрократичні процеси, через які відбувається затягування виконання рішень про нагородження військових.

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