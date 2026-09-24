0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВПО у Кропивницькому зможуть їздити громадським транспортом безкоштовно

Особисті фінанси
31
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Безоплатно скористатися тролейбусом чи автобусом матимуть всі громадяни, що перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи
Безоплатно скористатися тролейбусом чи автобусом матимуть всі громадяни, що перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи
У Кропивницькому розширили перелік громадян, які мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Відтепер таким правом можуть скористатися всі внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді.
Відповідне рішення виконавчий комітет Кропивницької міської ради ухвалив 22 вересня.

Хто з ВПО може їздити безкоштовно

Безоплатно скористатися тролейбусом чи автобусом матимуть всі громадяни, що перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи. До цього таке право надавалося ВПО, які вже належали до пільгових категорій громадян.
Для отримання персоніфікованої пільгової електронної транспортної картки необхідно надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у Кропивницькій громаді.
«Ця ж довідка дає право на проїзд у громадському транспорті у перехідний період, до завершення терміну видачі персоніфікованих карток», — зазначив начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Віктор Житник.
Місце для вашої реклами

Скільки людей мають право на безкоштовний проїзд

З урахуванням нової пільгової категорії право на безоплатний проїзд у Кропивницькому мають 110 тисяч громадян. Це наразі близько 50% жителів обласного центру.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.
Також ми розповідали, що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.
Повний список виплат і програм для ВПО на 2026 — у гайді від Finance.ua.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціКропивницький
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems