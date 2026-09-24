ВПО у Кропивницькому зможуть їздити громадським транспортом безкоштовно

Безоплатно скористатися тролейбусом чи автобусом матимуть всі громадяни, що перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи

У Кропивницькому розширили перелік громадян, які мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Відтепер таким правом можуть скористатися всі внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді.

Відповідне рішення виконавчий комітет Кропивницької міської ради ухвалив 22 вересня.

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Хто з ВПО може їздити безкоштовно

Безоплатно скористатися тролейбусом чи автобусом матимуть всі громадяни, що перебувають на обліку в Кропивницькій міській територіальній громаді як внутрішньо переміщені особи. До цього таке право надавалося ВПО, які вже належали до пільгових категорій громадян.

Для отримання персоніфікованої пільгової електронної транспортної картки необхідно надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у Кропивницькій громаді.

«Ця ж довідка дає право на проїзд у громадському транспорті у перехідний період, до завершення терміну видачі персоніфікованих карток», — зазначив начальник управління транспорту та зв’язку міської ради Віктор Житник.

Скільки людей мають право на безкоштовний проїзд

З урахуванням нової пільгової категорії право на безоплатний проїзд у Кропивницькому мають 110 тисяч громадян. Це наразі близько 50% жителів обласного центру.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Також ми розповідали , що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.