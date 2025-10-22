Податок на цифрові платформи неминучий: кого торкнеться новий законопроєкт Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

В Україні готують нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Під дію законопроєкту потраплять сервіси пошуку роботи, доставки та таксі, однак дрібних продавців нова система не торкнеться.

Про це пише 24 Канал з посиланням на економіста, заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло.

Голосування за законопроєкт у першому читанні може відбутися найближчим часом.

Чому вводять новий податок

Економіст пояснює, що державний бюджет втрачає кошти через відсутність прозорого оподаткування онлайн-продажів. Впровадження податку є не лише економічною потребою, а й виконанням міжнародних зобов’язань України.

Законопроєкт № 14025 передбачає, що доходи продавців до 2 тисяч євро на рік не оподатковуватимуться, незалежно від кількості операцій.

За словами Жаліла, це допоможе відділити реальну дрібну економічну активність від випадків, коли підприємницьку діяльність маскують під приватні продажі.

На думку експерта, новий податок допоможе вивести з тіні частину економіки.

«Ми маємо зменшувати кількість податкових лакун, які сьогодні використовують для уникнення сплати податків. Адже зараз багато операцій відбувається у тіні, гроші просто переказують на картку без фіксації угоди», — пояснив Жаліло.

Як податок може вплинути на ціни

Фахівець визнає, що введення податку може певною мірою вплинути на зростання цін. Проте цей ефект може згладити конкуренція між продавцями.

«Якщо хтось спробує перекласти податок на покупця, інші продавці можуть цього не робити, тому що для них прибуток і так прийнятний», — зазначив економіст.

Що відомо про новий податок:

податкові органи отримають інструменти контролю за приватними онлайн-продавцями;

законопроєкт спрямований на регулювання ринку продажів через платформи на кшталт OLX, Rozetka, Prom, а також сервісів Uber, Bolt, Uklon, Glovo;

платформи стануть податковими агентами, які передаватимуть інформацію про доходи продавців державі;

податок для фізичних осіб становитиме 5%;

планується також запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ і гармонізація українського законодавства з нормами ЄС.

