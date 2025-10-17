«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на українців Сьогодні 15:37

«Податок на оголошення»: OLX розповів, як це вплине на українців

У Верховній Раді розглядають законопроєкт № 14025. Проте OLX вважає, що він може створити проблеми для мільйонів українців, які продають вживані речі онлайн — не з метою заробітку, а щоб дати друге життя речам чи трохи заощадити в умовах економічної нестабільності.

Як пише пресслужба OLX, законопроєкт декларує відповідність нормам ЄС, однак, за оцінками експертів, суттєво від них відрізняється.

Йдеться не про бізнес, а про звичайних людей, які продають старі телефони, одяг чи побутові речі. За словами представників OLX, ухвалення закону у нинішньому вигляді позбавить громадян зручного й безпечного способу обміну вживаними товарами.

Основні ризики законопроєкту № 14025

Обов’язок надавати особисті дані

Кожен продавець — навіть якщо продає одну річ на рік — буде змушений передавати платформі свої персональні дані: ідентифікаційний код, адресу проживання, банківські реквізити тощо.

Податок навіть на дрібниці

Передбачено сплату 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору навіть за продаж старих речей. Якщо річний обсяг продажів не перевищує 2000 євро (приблизно 97 000 грн), податок доведеться повертати самостійно через податкову службу. Це означає додаткові бюрократичні клопоти, втрату часу й ризики через девальвацію.

Перехід у «тінь» і зростання ризиків шахрайства

Посилення вимог може підштовхнути користувачів уникати офіційних платформ і продавати речі через соцмережі чи особисті зустрічі, що підвищить небезпеку для покупців.

Зростання цін

Якщо навіть звичайні продавці муситимуть сплачувати податки, ці витрати враховуватимуться у вартості товарів. У результаті навіть вживані речі можуть подорожчати.

Позиція OLX

У компанії наголошують, що більшість продавців на платформі не мають на меті отримати прибуток, а лише позбуваються непотрібних речей.

«Згідно з запропонованими нормами, навіть ті, хто продає лише одну книгу чи куртку на рік, будуть змушені сплачувати податок або проходити складну процедуру його повернення через податкову службу», — зазначили в OLX.

Платформа підтримує цілі європейської директиви DAC7, яка спрямована на підвищення податкової прозорості, але закликає імплементувати її за європейським зразком. У країнах ЄС приватні продавці не підпадають під дію таких правил, якщо обсяг продажів не перевищує 2000 євро на рік.

OLX виступає за гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС, але наполягає на зваженому підході — із винятками для приватних осіб і перехідним періодом для бізнесу.

«Це не „податок на OLX“. Це податок на звичайних людей. Якщо його ухвалять без змін, постраждають не бізнеси, а мільйони українців», — підкреслили в компанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.