Трамп став одним з найбільших приватних власників Bitcoin у США Сьогодні 06:17 — Криптовалюта

Трамп став одним з найбільших приватних власників Bitcoin у США

Президент США став одним із найбільших приватних власників Bitcoin у Сполучених Штатах. Оцінювана вартість його криптоактивів становить 870 мільйонів доларів. Це свідчить про значну зміну структури багатства Трампа на користь цифрових активів.

Про це пише Forbes.

Скільки криптовалюти має Трамп

Зазначається, що Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social.

Так, у липні компанія придбала BTC на 2 мільярди доларів, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у 870 мільйонів доларів.

Як пише видання, є лише кілька інших мільярдерів, які, схоже, володіють більшою сумою Bitcoin.

«Близнюки Вінклвосс можуть мати понад 8 мільярдів доларів, якщо вони не продали нічого в останні роки. Майкл Сейлор, який був піонером стратегії казначейства BTC, яку зараз копіює Trump Media, має близько 5 мільярдів доларів. … Тім Дрейпер виграв аукціон у 2014 році за монети, які уряд США конфіскував під час ліквідації Silk Road, незаконного ринку, і які зараз коштують 3,6 мільярда доларів. Інвестор Метью Рошак може володіти понад 1 мільярдом доларів», — йдеться у статті.

Видання вказує, що Трамп раніше скептично ставився до криптовалют, проте після повернення до президентської кампанії почав активно інвестувати: продав NFT-картки, запустив проєкт World Liberty Financial та мемкоїн, що додало понад 1 мільярд доларів до його капіталу.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.