0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп став одним з найбільших приватних власників Bitcoin у США

Криптовалюта
69
Трамп став одним з найбільших приватних власників Bitcoin у США
Трамп став одним з найбільших приватних власників Bitcoin у США
Президент США став одним із найбільших приватних власників Bitcoin у Сполучених Штатах. Оцінювана вартість його криптоактивів становить 870 мільйонів доларів. Це свідчить про значну зміну структури багатства Трампа на користь цифрових активів.
Про це пише Forbes.

Скільки криптовалюти має Трамп

Зазначається, що Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social.
Так, у липні компанія придбала BTC на 2 мільярди доларів, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у 870 мільйонів доларів.
Як пише видання, є лише кілька інших мільярдерів, які, схоже, володіють більшою сумою Bitcoin.
«Близнюки Вінклвосс можуть мати понад 8 мільярдів доларів, якщо вони не продали нічого в останні роки. Майкл Сейлор, який був піонером стратегії казначейства BTC, яку зараз копіює Trump Media, має близько 5 мільярдів доларів. … Тім Дрейпер виграв аукціон у 2014 році за монети, які уряд США конфіскував під час ліквідації Silk Road, незаконного ринку, і які зараз коштують 3,6 мільярда доларів. Інвестор Метью Рошак може володіти понад 1 мільярдом доларів», — йдеться у статті.

Видання вказує, що Трамп раніше скептично ставився до криптовалют, проте після повернення до президентської кампанії почав активно інвестувати: продав NFT-картки, запустив проєкт World Liberty Financial та мемкоїн, що додало понад 1 мільярд доларів до його капіталу.
За матеріалами:
УНН
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems