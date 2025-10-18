ПРОМО BTC впав нижче 110 тис. $ на тлі відтоку 536 млн $ з ETF; криптовалютна ліга CS2 від XYZVerse викликала ажіотаж Сьогодні 15:04 — Криптовалюта

Біткойн впав нижче 110 000 доларів, оскільки фонди вивели великі суми з ETF, що стало сигналом для цифрових ринків. У той же час XYZVerse привернув увагу своїм значним кроком у сфері ігор, запустивши лігу, що працює на цифрових монетах. Ранній продаж проекту набирає обертів і привертає увагу. Значні зміни відбуваються на двох дуже різних фронтах.

Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про запуск ліги CS2 на основі криптовалюти

Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про запуск ліги Counter-Strike 2 (CS2) на основі криптовалюти з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, передпродаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз він перевищив 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів.

З 18 етапів із 24 вже завершено 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 долара, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії кіберспортивним заходом, що працює на криптовалюті — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в блокчейні та довіри інвесторів.

Вибухова популярність: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

на Twitch, YouTube та інших платформах. Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Передпродаж вступає у фінальну стадію, і інвестори усвідомлюють його потенційний виграш. З початкової ціни 0,0001 долара до поточної 0,00715 долара, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на початковому етапі — і може ще запропонувати близько 1300% виграшу до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Етап Ціна $XYZ Початкова 0,0001 Поточна 0,00715 Наступна 0,009295 Лістинг 0,10

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Компанія створює токенізовану розважальну екосистему, яка об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова перспектива XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та орієнтоване на спільноту.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

Знижки на вхідні квитки

Права управління, що впливають на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень у галузі.

Успіх передпродажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж добігає кінця, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

