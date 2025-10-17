ПРОМО DefiLlama відмовляється від даних Aster через побоювання щодо фіктивних торгів — XYZVerse вкладає 5,5 млн $ в кіберспорт Сьогодні 13:12 — Криптовалюта

DefiLlama відмовляється від даних Aster через побоювання щодо фіктивних торгів — XYZVerse вкладає 5,5 млн $ в кіберспорт

Розбіжності щодо кількості транзакцій призвели до раптового видалення показників Aster з ключової платформи відстеження. Водночас несподіване зобов’язання XYZVerse на суму 5,5 млн доларів привертає увагу в ігровій сфері. Незвичайні рухи в цифрових токенах і великі обіцянки в е-спорті свідчать про зміну ситуації. Подальші подробиці розкривають, що стоїть на кону.

Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про створення криптовалютної ліги CS2

Зібрано 15 мільйонів доларів і це ще не все — імпульс зростає, оскільки XYZVerse переносить кіберспорт на блокчейн

призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, передпродаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів. Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про створення крипто-ліги Counter-Strike 2 (CS2) з, передпродаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз

З 18 етапом з 24 вже завершеним на 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 доларів, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії кіберспортивним заходом, що працює на криптовалюті — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-паспортів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в блокчейні та довіри інвесторів.

Вибухова популярність: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

на Twitch, YouTube та інших платформах. Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Передпродаж вступає у фінальну стадію, і інвестори усвідомлюють його потенційний виграш. З початкової ціни 0,0001 долара до поточної 0,00715 долара, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на початковому етапі — і може ще запропонувати близько 1300% виграшу до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Компанія створює токенізовану розважальну екосистему, яка об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова перспектива XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та орієнтоване на спільноту.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

Знижки на вхідні квитки

Права управління, що впливають на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень у галузі.

Висновок

Успіх передпродажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж добігає кінця, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі. Якщо зростання продовжиться такими темпами, проект може переосмислити можливості мем-монет у мінливому світі криптовалютних кіберспортивних змагань.

