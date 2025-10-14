ПРОМО Оракули стійкі на ринку — LINK розглядають XYZVerse в ланцюжку CS2 як приклад смарт-контрактів Сьогодні 19:10 — Криптовалюта

Оракули стійкі на ринку — LINK розглядають XYZVerse в ланцюжку CS2 як приклад смарт-контрактів

У міру стабілізації криптовалютних ринків після нестабільного тижня мережі оракулів утримують свої позиції, а Chainlink (LINK) демонструє стабільний імпульс на тлі відновлення інтересу до реальних даних. Хоча LINK втратив 10% за останні 7 днів і 22% за місяць, за 6 місяців токен все ще зріс на 60%, що свідчить про те, що бики не покинули поле.

Паралельно XYZVerse привертає увагу спостерігачів LINK іншим видом інновацій на основі оракулів: своєю системою голосування в ланцюжку для нової ліги Counter-Strike 2. Ця функція дозволяє фанатам віддавати перевірені голоси за карти та результати матчів безпосередньо через смарт-контракти — крок, який деякі вважають переконливою реальним прикладом того, як інфраструктура блокчейну може сприяти розвитку цифрових технологій у повсякденному житті.

XYZVerse запускає лігу CS2 з призовим фондом 5,5 мільйона доларів, виходячи за межі мем-монет

XYZVerse продовжує розвиватися за межами мем-культури, будуючи реальну інфраструктуру навколо своєї зростаючої екосистеми кіберспорту. Після запуску першої ліги Counter-Strike 2 з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, проект зараз досліджує високопродуктивну мережу Polygon для надання токенізованих винагород, автоматизованих виплат та ігрових стимулів для гравців і фанатів.

Інтеграція дозволить здійснювати миттєві, недорогі транзакції для учасників ліги та розширить можливості для стейкінгу, колекціонування та економіки, керованої гравцями.

Для глядачів винагороди на базі Polygon можуть означати пряму участь — від прогнозування результатів матчів до заробляння NFT обмеженого тиражу, пов’язаних з результатами в грі. Цей підхід відповідає більш широкій меті XYZVerse: об’єднати розваги, змагання та право власності в один досвід на базі блокчейну.

У центрі цієї екосистеми знаходиться токен $XYZ, який з’єднує всі рівні взаємодії — від вхідних квитків до розподілу призів. Його дефляційна структура та інтеграція з bookmaker. XYZ додають постійний попит завдяки утилітам для ставок, бонусам та функціоналу «грай, щоб заробити». З понад 15 мільйонами доларів, зібраними під час передпродажу, і ціною токена, що зросла з 0,0001 до 0,00715 долара, популярність спільноти продовжує зростати як серед крипто-, так і серед ігрової аудиторії.

Створено для бійців, побудовано для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить їх одними з найбільших айрдропів в історії.

Підкріплений надійною токеномікою, стратегічними лістингами на CEX і DEX та регулярним спалюванням токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об’єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Висновок

LINK виглядає впевнено в умовах бул-рану, але XYZVerse (XYZ), перший мем-койн для всіх видів спорту, об’єднує шанувальників футболу, баскетболу, MMA та Dota через голосування GameFi, націлене на зростання, подібне до PEPE.

