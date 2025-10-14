ПАРТНЕРСЬКА XYZVerse запускає лігу CS2 з призовим фондом 5,5 млн $, а BTC повертає собі 115 тис. $ Сьогодні 16:51 — Криптовалюта

XYZVerse запускає лігу CS2 з призовим фондом 5,5 млн $, а BTC повертає собі 115 тис. $

Криптовалютний ринок знову в режимі зростання, оскільки біткойн піднявся вище 115 000 доларів, а основні альткойни демонструють двозначне зростання. Зараз біткойн коштує близько 116 000 доларів. Цього тижня монета подешевшала на 6,58%, але за останній місяць — лише на 0,91%. Навіть з урахуванням цього зниження, BTC все ще на 37,29% вище, ніж шість місяців тому.

Користуючись моментом, XYZVerse оголосив про створення ліги Counter-Strike 2 з призовим фондом 5,5 мільйона доларів, що стало однією з перших масштабних спроб об’єднати кіберспортивні змагання з участю Web3. Завдяки припливу свіжого капіталу як у криптовалютний, так і в ігровий сектори, запуск XYZVerse позиціонує компанію на перетині двох найшвидше зростаючих цифрових економік.

XYZVerse ламає стереотипи про меми

У той час як більшість мем-монет переслідують короткостроковий ажіотаж, XYZVerse йде зовсім іншим шляхом. Просуваючись як перша мем-монета для всіх видів спорту, проект використовує олімпійське гасло «найвище, найшвидше, найсильніше», відображаючи свою амбіцію виділитися в галузі, де мало хто витримує після початкового сплеску. Нещодавній запуск ліги Counter-Strike 2 з призовим фондом 5,5 мільйона доларів є експериментом з об’єднання криптокультури та конкурентних ігор на блокчейні.

CS2 League об’єднує десять команд, кожна з яких складається з трьох інфлюенсерів, одного засновника проекту та одного члена спільноти, обраного шляхом жеребкування. Вхід коштує 100 USDT, а власники пропусків можуть голосувати за карти, робити прогнози, збирати цифрові винагороди та отримувати доступ до повторів матчів. Ця структура поєднує азарт кіберспорту з участю в блокчейні, надаючи власникам більше, ніж спекулятивну цінність — привід залишатися залученими.

Від ажіотажу до корисності

В основі XYZVerse лежить мета створити те, чого більшість мем-проектів ніколи не досягають: корисність. Окрім ліги, дорожня карта включає функції «грай, щоб заробити», інтеграцію з bookmaker. XYZ — децентралізованою платформою для ставок без KYC та обмежень — та майбутню співпрацю з інфлюенсерами та ігровими спільнотами. Такий підхід вплітає проект у ширшу культуру спорту та розваг, створюючи численні точки дотику для залучення та монетизації.

Передпродаж викликав зростаючий інтерес завдяки багаторівневій моделі ціноутворення. Токен, який зараз коштує 0,0056 долара, на останньому етапі подорожчає до 0,02 долара, а планова ціна лістингу — 0,1 долара. Ранні учасники отримують не тільки цінову перевагу, але й доступ до переваг екосистеми — бонусів на ставки, ігор з можливістю заробити та участі в ексклюзивних змаганнях, таких як CS2 League.

Більш широка картина

Амбіції XYZVerse очевидні: вийти за межі ярлика «мем-монета» і перетворитися на довгострокову розважальну екосистему. З цільовим показником передпродажу в 15 мільйонів доларів, е-спортивною лігою з високими ставками та сильним імпульсом спільноти, проект позиціонує себе на перехресті DeFi, GameFi та фан-культури.

Якщо проект буде успішним, XYZVerse зможе продемонструвати, що мем-монети не обов’язково зникають після ажіотажу — вони можуть розвиватися, розважати та винагороджувати участь абсолютно новими способами.

Висновок

Сила BTC сигналізує про більш широке зростання; всі токени виглядають добре, але First All-Sport Memecoin XYZVerse (XYZ) готовий затьмарити минулі досягнення мем-монет на тлі підтвердженого імпульсу бичачого ринку 2025 року.

