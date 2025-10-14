ПАРТНЕРСЬКА XRP зріс на 10% на тлі перемир’я — XYZVerse наважився протистояти ажіотажу з реальним додатком CS2 Сьогодні 15:14 — Криптовалюта

XRP зріс на 10% після того, як Вашингтон сигналізував про тимчасову паузу в ескалації торгової війни, піднявши настрій щодо ризикових активів і вливши свіжий оптимізм у криптовалютний ринок. На хвилі відновленої впевненості XYZVerse робить сміливий крок за межі спекуляцій, запускаючи реальну утиліту Counter-Strike 2. Поки трейдери гоняться за короткостроковими прибутками, проект робить ставку на те, що тривала цінність буде походити від поєднання фанатства кіберспорту з реальною функціональністю Web3.

Попит на $XYZ різко зріс після оголошення про запуск першої ліги CS2 з призовим фондом 5,5 мільйона доларів

XYZVerse переосмислює те, як новачки входять у Web3 — не через гаманці та навчальні посібники, а через гру, змагання та культуру. Його модель проста: спочатку зробити криптовалюту цікавою, а потім — цінною.

Ліга Counter-Strike 2 на блокчейні, з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, об’єднує кіберспорт і блокчейн у форматі, який сподобається кожному — попередній досвід роботи з криптовалютою не потрібний.

Кожна команда об’єднує інфлюенсерів, засновників проектів та гравців спільноти, перетворюючи матчі на спільні події, що стирають межу між глядачами та учасниками.

Вхід коштує 100 USDT, а власники пропусків можуть голосувати за карти, прогнозувати результати, збирати цифрові винагороди та отримувати доступ до ексклюзивних повторів — все це за допомогою токена $XYZ. Те, що здається звичайним турніром, насправді є живою демонстрацією токенізованої взаємодії та винагород у блокчейні в режимі реального часу.

Динаміка цін та плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску його ціна зросла до 0,00715 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,009295 долара. З очікуваною ціною лістингу в 0,10 долара, токен буде запущений на провідних CEX і DEX.

Наразі зібрано понад 15 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової значної позначки в 20 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Шлях до перемоги

У XYZVerse рішення приймає спільнота. Активні учасники отримують винагороду у вигляді токенів XYZ за свою відданість. Це гра, в якій найбільші прихильники отримують найбільші виграші.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги в чемпіонаті. Кожен крок спрямований на те, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об’єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Висновок

XRP досягає нових максимумів у міру прискорення зростання до 2025 року. XYZVerse йде слідом, поєднуючи меми, спорт та гру CS2, пропонуючи раннім інвесторам токен, орієнтований на культуру, який готовий затьмарити попередні прибутки від мемів.

