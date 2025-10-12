ПРОМО
XYZVerse дебютує з лігою CS2 на блокчейні, а зростання популярності серед фанатів підвищує вартість токена $XYZ
У світі криптовалют, де тенденції змінюються за одну ніч, а конкуренція зростає з кожною годиною, нелегко виділитися. Проте XYZVerse саме це і вдалося зробити.
XYZVerse, вже відомий як перший мем-коін на спортивну тематику, зараз відкриває нові горизонти, поєднуючи кіберспорт із криптопростором. Проект оголосив про запуск першої ліги Counter-Strike 2 на блокчейні — змагальної ігрової арени, призначеної для інфлюенсерів, засновників та спільноти.
На поточній стадії передпродажу XYZVerse вже зібрав понад 15 мільйонів доларів і привернув швидко зростаючу аудиторію в основних крипто- та ігрових ЗМІ. Поєднання мем-культури, спортивного ентузіазму та реальної корисності продовжує привертати увагу — і з наближенням ліги ажіотаж навколо $XYZ тільки набирає обертів.
Е-спорт зустрічається з Web3: ліга CS2 від XYZVerse
Нещодавно оголошена XYZVerse Counter-Strike 2 League розширює спортивну концепцію проекту на цифрову арену, об’єднуючи два потужні світи — криптовалюти та е-спорту. Ідея проста, але амбітна: об’єднати людей, які формують криптовалютну культуру, на одному сервері, зробити перегляд захоплюючим, а для фанатів — легким для приєднання.
Вхід коштує 100 USDT. Власники пропусків отримують право голосу щодо карт, прогнозів та колекційних предметів, а також доступ до повторів матчів.
Участь відкрита як для творців, так і для фанатів. Десять команд змагатимуться за загальний призовий фонд, що перевищує 5,5 мільйона доларів, який буде розподілений між трьома найсильнішими командами. Старт заплановано на 1 січня 2026 року, і всі матчі будуть транслюватися в прямому ефірі на Twitch і YouTube, а офіційні посилання будуть оголошені ближче до дати початку.
Кожен елемент змагань — від даних матчів і голосів спільноти до винагород гравців — буде записаний в блокчейні, що забезпечить повну прозорість і справедливість протягом усього сезону.
Якщо формат запрацює, Ліга може стати основним рушієм стійкої видимості, глибшої залученості спільноти і, природно, стимулювати попит на $XYZ у міру розширення екосистеми.
Що таке XYZVerse
|Coin
|XYZVerse ($XYZ)
|Адреса контракту
|0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae
|Поточне підвищення ціни перед продажем
|$15M+
|Тип
|Meme token
|Дата запуску
|Q4 2025 (Listing target: $0.10)
|Збільшення ціни (на момент написання)
|7,050% (from $0.0001 to current stage price of $0.00715)
|Спільнота
|21K+ X followers, 11K+ Telegram followers
|Безпека контракту
|Pessimistic Audit, SolidProof Audit – No critical vulnerabilities; secure, optimized code
Песимістичний аудит, аудит SolidProof — відсутність критичних вразливостей; безпечний, оптимізований код
XYZVerse — це мем-монета, керована спільнотою, яка поєднує спортивну культуру, ігрове стейкінг та криптовалюту. В основі проекту лежить не просто бажання скористатися популярністю мемів, а інтеграція з bookmaker.XYZ, що надає власникам токенів ексклюзивні переваги для ставок, винагороди та доступ до криптовалютних ігор, в яких можна заробляти.
Зростання ціни $XYZ та прогнози після лістингу
З моменту початку передпродажу $XYZ демонструє швидке та стабільне зростання ціни:
- Початкова ціна: 0,0001
- Поточна ціна на етапі передпродажу: 0,00715
- Прогнозована ціна лістингу: 0,10
Ця траєкторія означає, що навіть до виходу на біржі $XYZ вже продемонстрував зростання на понад 7000% від початкової ціни. До моменту закриття передпродажу перші покупці отримають токени з 5-кратною знижкою порівняно з прогнозованим рівнем лістингу.
Після лістингу $XYZ за ціною 0,10 долара подальше зростання буде залежати від динаміки ринку, припливу ліквідності та імпульсу спільноти. Виходячи з попереднього досвіду альткойнів, що базуються на мемах і мають сильну наративну складову, після лістингу можливе значне зростання:
- Консервативний сценарій: 2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною 0,20−0,30 долара в міру нарощування ліквідності
- Помірний сценарій: 5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною 0,50−1,00 долара протягом першого великого ралі
- Сценарій високого зростання: якщо XYZ приверне значну увагу ринку, ціни можуть піти шляхом ранніх Dogecoin або Pepe, з потенціалом перевищити 1,00 долар протягом повного циклу сезону альткойнів
Всі вищезазначені фактори в поєднанні з активною підтримкою спільноти та оптимістичними настроями інфлюенсерів створюють міцну базу для попиту, коли токен стане доступним як на централізованих, так і на децентралізованих біржах.
Чи є XYZVerse легітимним
Хоча XYZVerse все ще перебуває на етапі передпродажу, кілька ознак вказують на те, що це легітимний і ретельно структурований проект. Однак, як і у випадку з будь-яким токеном передпродажу, справжня перевірка відбудеться після запуску — коли реальні ринкові показники та корисність екосистеми будуть випробувані на практиці.
Аудит безпеки та перевірка смарт-контрактів
Щоб посилити довіру та прозорість, XYZVerse пройшов повний аудит смарт-контрактів, проведений Pessimistic, авторитетною компанією з безпеки блокчейнів, відомою своїми ретельними оцінками коду.
Результати аудиту були дуже позитивними і підтвердили, що смарт-контракт XYZVerse є безпечним, добре структурованим і економічним. Критичних або серйозних вразливостей виявлено не було. Такий рівень ретельності та відкритості відображає прихильність до найкращих практик у галузі, де поширені неперевірені та поспішно впроваджені мем-монети. Аудиторський звіт є загальнодоступним і слугує основною основою для довіри інвесторів.
Ліквідність та контроль токенів
XYZVerse працює з фіксованою загальною пропозицією в 100 мільярдів токенів, вводячи дефіцит як основоположний принцип. Для подальшої підтримки довгострокової вартості проект використовує дефляційний механізм спалювання, за якого частина токенів систематично вилучається з обігу шляхом викупу та спалювання. Така структура не тільки запобігає інфляції, але й винагороджує довгострокових власників, зменшуючи загальну пропозицію з часом.
Розподіл токеноміки XYZVerse
|Категорії
|Відсоток
|Кількість
|Передпродаж
|17.87%
|17,870,000,000 XYZ
|Маркетинг
|15%
|15,000,000,000 XYZ
|Ліквідність
|15%
|15,000,000,000 XYZ
|Дефляційне спалювання
|17.13%
|17,130,000,000 XYZ
|Стимули, бонуси та аїрдропи
|10%
|10,000,000,000 XYZ
|Розробка та екосистема
|10%
|10,000,000,000 XYZ
|Команда
|10%
|10,000,000,000 XYZ
|КЛ (ключові лідери думок)
|5%
|5,000,000,000 XYZ
Токеноміка розкриває економічну структуру проєкту і є вирішальним фактором в оцінці його довгострокової стійкості. XYZVerse використовує чітку і збалансовану модель токеноміки з фіксованим загальним обсягом 100 мільярдів токенів, що гарантує неінфляційність проєкту і його дефіцитність.
Структура відображає добре продуману стратегію, орієнтовану на ліквідність, зростання та залучення спільноти. Основні розподіли включають:
- Маркетинг (15%) та ліквідність (15%), що забезпечують як видимість, так і готовність до обміну
- Щедрий 17,13% розподіл спалення, що робить XYZVerse однією з небагатьох мем-монет із вбудованим великомасштабним дефляційним механізмом
- 10% відведено на розвиток та зростання екосистеми, що забезпечує паливо для інновацій продукту та довгострокового розширення
- 10% на заохочення, айрдропи та бонуси, що сприяє ранньому залученню та децентралізованій участі спільноти
На відміну від багатьох мем-токенів, які надмірно розподіляють кошти між командами або покладаються лише на ажіотаж, XYZVerse обмежує розподіл коштів між командами до відповідальних 10%, що відповідає найкращим практикам галузі. Тим часом, розподіл, орієнтований на спільноту — передпродаж, айрдропи та KOL — складає понад 40% від загального обсягу, підкріплюючи підхід проекту, орієнтований на широкі маси.
Якщо виконувати дисципліновано, ця модель розподілу підтримує як ринковий імпульс, так і корисність екосистеми, створюючи основу не тільки для ажіотажу, але й для стійкої актуальності до 2025 року і далі.
Спільнота: які настрої
Настрої спільноти навколо XYZVerse є дуже оптимістичними, що відображає як зростаючий інтерес, так і довіру до напрямку проекту. На CoinMarketCap понад 96% голосів користувачів вказують на позитивні перспективи для XYZ, що робить його одним з найбільш сприятливо сприйманих токенів у своїй категорії.
Цей оптимізм відбивається в соціальних мережах проекту:
- 21 тис.+ підписників на X (раніше Twitter)
- 12 тис. активних учасників Telegram
- Висока активність у оголошеннях про айрдропи, оновленнях передпродажу та інтерактивних кампаніях
Впливові голоси у криптопросторі вже гудуть про XYZVerse, а кілька видатних аналітиків та творців контенту називають його «можливістю для стрімкого зростання» у циклі 2025 року. Їхній ентузіазм підживлюється прозорістю проекту, унікальним поєднанням мем-культури та спортивної корисності, а також зростаючою надійністю.
У поєднанні з визнанням CryptoNews як «Найкращого нового мем-проекту» та партнерством з bookmaker.XYZ, XYZVerse будує пристрасну спільноту, керовану переконаннями.
У міру того, як загальний настрій у криптосфері стає оптимістичним, XYZVerse здається добре позиціонованим, щоб стати проривним ім’ям у майбутньому бул-рані, підтриманим як ентузіазмом широкої громадськості, так і ранньою підтримкою інфлюенсерів.
Майбутнє XYZVerse: як воно виглядає
Майбутнє XYZVerse виглядає все більш перспективним, оскільки проект позиціонує себе на перетині мем-культури, що рухається спільнотою, гейміфікованої крипто-взаємодії та інтеграції реального спорту.
Маючи чіткий план дій після запуску та сильну початкову підтримку, проект готується до гучного дебюту як на централізованих, так і на децентралізованих біржах. Очікується, що цей крок значно підвищить впізнаваність та ліквідність, що дозволить XYZ охопити ширшу базу інвесторів, крім учасників передпродажу.
Попереду кілька ключових подій:
- Запуск стейкінгу та dApps на основі винагород, що дозволить власникам отримувати пасивний дохід, беручи участь в екосистемі
- Розширення ігор типу «грай, щоб заробити» на Telegram та інших платформах, перетворюючи випадкову участь у реальну криптовалютну цінність
- Партнерство з інфлюенсерами та спортсменами, що поєднує Web3 та глобальну спортивну аудиторію
- Агресивний маркетинг та спонсорство спорту, що забезпечує проекту висвітлення за межами криптоспільноти
- Спалювання токенів та програми ліквідності, що зміцнюють стійкість цін з часом
Важливо, що поєднання фіксованої пропозиції, механізмів спалювання та лояльної, зростаючої спільноти надає XYZVerse необхідні складові для довгострокової актуальності, а не лише короткострокового циклу мемів.
Висновок
XYZVerse вступає в нову стадію зростання. Ліга — це лише початок: команда продовжує розширювати співпрацю, шукати нових партнерів та будувати мости між криптовалютою, іграми та реальним спортом.
Для власників $XYZ це означає одне: проект рухається вперед, його екосистема зростає, і все, що буде далі, зробить участь у XYZVerse ще більш вигідною.
👉 Приєднуйтесь до передпродажу XYZVerse на xyzverse. io і станьте частиною першої криптоліги, яка перетворює гру на спадщину.
Поділитися новиною
Також за темою
XYZVerse дебютує з лігою CS2 на блокчейні, а зростання популярності серед фанатів підвищує вартість токена $XYZ
У США підтримають криптовиплатами молодь з низьким доходом
Uniswap зростає, PI викликає ажіотаж, XYZVerse лідирує з оголошенням про інвестиції в е-спорт на 5,5 млн $
Перший у єврозоні: Люксембург офіційно інвестував у біткоїн
Альткоїни перегруповуються в умовах ринку — XYZVerse, BNB і Toncoin демонструють сильні показники зростання
BingX стає генеральним спонсором Ncrypto Awards 2025, сприяючи розвитку Web3 в Україні