ПРОМО XYZVerse дебютує з лігою CS2 на блокчейні, а зростання популярності серед фанатів підвищує вартість токена $XYZ Сьогодні 15:14 — Криптовалюта

XYZVerse дебютує з лігою CS2 на блокчейні, а зростання популярності серед фанатів підвищує вартість токена $XYZ

У світі криптовалют, де тенденції змінюються за одну ніч, а конкуренція зростає з кожною годиною, нелегко виділитися. Проте XYZVerse саме це і вдалося зробити.

XYZVerse, вже відомий як перший мем-коін на спортивну тематику, зараз відкриває нові горизонти, поєднуючи кіберспорт із криптопростором. Проект оголосив про запуск першої ліги Counter-Strike 2 на блокчейні — змагальної ігрової арени, призначеної для інфлюенсерів, засновників та спільноти.

На поточній стадії передпродажу XYZVerse вже зібрав понад 15 мільйонів доларів і привернув швидко зростаючу аудиторію в основних крипто- та ігрових ЗМІ. Поєднання мем-культури, спортивного ентузіазму та реальної корисності продовжує привертати увагу — і з наближенням ліги ажіотаж навколо $XYZ тільки набирає обертів.

Е-спорт зустрічається з Web3: ліга CS2 від XYZVerse

Нещодавно оголошена XYZVerse Counter-Strike 2 League розширює спортивну концепцію проекту на цифрову арену, об’єднуючи два потужні світи — криптовалюти та е-спорту. Ідея проста, але амбітна: об’єднати людей, які формують криптовалютну культуру, на одному сервері, зробити перегляд захоплюючим, а для фанатів — легким для приєднання.

Вхід коштує 100 USDT. Власники пропусків отримують право голосу щодо карт, прогнозів та колекційних предметів, а також доступ до повторів матчів.

Участь відкрита як для творців, так і для фанатів. Десять команд змагатимуться за загальний призовий фонд, що перевищує 5,5 мільйона доларів, який буде розподілений між трьома найсильнішими командами. Старт заплановано на 1 січня 2026 року, і всі матчі будуть транслюватися в прямому ефірі на Twitch і YouTube, а офіційні посилання будуть оголошені ближче до дати початку.

Кожен елемент змагань — від даних матчів і голосів спільноти до винагород гравців — буде записаний в блокчейні, що забезпечить повну прозорість і справедливість протягом усього сезону.

Якщо формат запрацює, Ліга може стати основним рушієм стійкої видимості, глибшої залученості спільноти і, природно, стимулювати попит на $XYZ у міру розширення екосистеми.

Що таке XYZVerse

Coin XYZVerse ($XYZ) Адреса контракту 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae Поточне підвищення ціни перед продажем $15M+ Тип Meme token Дата запуску Q4 2025 (Listing target: $0.10) Збільшення ціни (на момент написання) 7,050% (from $0.0001 to current stage price of $0.00715) Спільнота 21K+ X followers, 11K+ Telegram followers Безпека контракту Pessimistic Audit, SolidProof Audit – No critical vulnerabilities; secure, optimized code

Песимістичний аудит, аудит SolidProof — відсутність критичних вразливостей; безпечний, оптимізований код

XYZVerse — це мем-монета, керована спільнотою, яка поєднує спортивну культуру, ігрове стейкінг та криптовалюту. В основі проекту лежить не просто бажання скористатися популярністю мемів, а інтеграція з bookmaker.XYZ, що надає власникам токенів ексклюзивні переваги для ставок, винагороди та доступ до криптовалютних ігор, в яких можна заробляти.

Зростання ціни $XYZ та прогнози після лістингу

З моменту початку передпродажу $XYZ демонструє швидке та стабільне зростання ціни:

Початкова ціна: 0,0001

0,0001 Поточна ціна на етапі передпродажу: 0,00715

0,00715 Прогнозована ціна лістингу: 0,10

Ця траєкторія означає, що навіть до виходу на біржі $XYZ вже продемонстрував зростання на понад 7000% від початкової ціни. До моменту закриття передпродажу перші покупці отримають токени з 5-кратною знижкою порівняно з прогнозованим рівнем лістингу.

Після лістингу $XYZ за ціною 0,10 долара подальше зростання буде залежати від динаміки ринку, припливу ліквідності та імпульсу спільноти. Виходячи з попереднього досвіду альткойнів, що базуються на мемах і мають сильну наративну складову, після лістингу можливе значне зростання:

Консервативний сценарій: 2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною 0,20−0,30 долара в міру нарощування ліквідності

2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною долара в міру нарощування ліквідності Помірний сценарій: 5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною 0,50−1,00 долара протягом першого великого ралі

5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною протягом першого великого ралі Сценарій високого зростання: якщо XYZ приверне значну увагу ринку, ціни можуть піти шляхом ранніх Dogecoin або Pepe, з потенціалом перевищити 1,00 долар протягом повного циклу сезону альткойнів

Всі вищезазначені фактори в поєднанні з активною підтримкою спільноти та оптимістичними настроями інфлюенсерів створюють міцну базу для попиту, коли токен стане доступним як на централізованих, так і на децентралізованих біржах.

Чи є XYZVerse легітимним

Хоча XYZVerse все ще перебуває на етапі передпродажу, кілька ознак вказують на те, що це легітимний і ретельно структурований проект. Однак, як і у випадку з будь-яким токеном передпродажу, справжня перевірка відбудеться після запуску — коли реальні ринкові показники та корисність екосистеми будуть випробувані на практиці.

Аудит безпеки та перевірка смарт-контрактів

Щоб посилити довіру та прозорість, XYZVerse пройшов повний аудит смарт-контрактів, проведений Pessimistic , авторитетною компанією з безпеки блокчейнів, відомою своїми ретельними оцінками коду.

Результати аудиту були дуже позитивними і підтвердили, що смарт-контракт XYZVerse є безпечним, добре структурованим і економічним. Критичних або серйозних вразливостей виявлено не було. Такий рівень ретельності та відкритості відображає прихильність до найкращих практик у галузі, де поширені неперевірені та поспішно впроваджені мем-монети. Аудиторський звіт є загальнодоступним і слугує основною основою для довіри інвесторів.

Ліквідність та контроль токенів

XYZVerse працює з фіксованою загальною пропозицією в 100 мільярдів токенів, вводячи дефіцит як основоположний принцип. Для подальшої підтримки довгострокової вартості проект використовує дефляційний механізм спалювання, за якого частина токенів систематично вилучається з обігу шляхом викупу та спалювання. Така структура не тільки запобігає інфляції, але й винагороджує довгострокових власників, зменшуючи загальну пропозицію з часом.

Розподіл токеноміки XYZVerse

Категорії Відсоток Кількість Передпродаж 17.87% 17,870,000,000 XYZ Маркетинг 15% 15,000,000,000 XYZ Ліквідність 15% 15,000,000,000 XYZ Дефляційне спалювання 17.13% 17,130,000,000 XYZ Стимули, бонуси та аїрдропи 10% 10,000,000,000 XYZ Розробка та екосистема 10% 10,000,000,000 XYZ Команда 10% 10,000,000,000 XYZ КЛ (ключові лідери думок) 5% 5,000,000,000 XYZ

Токеноміка розкриває економічну структуру проєкту і є вирішальним фактором в оцінці його довгострокової стійкості. XYZVerse використовує чітку і збалансовану модель токеноміки з фіксованим загальним обсягом 100 мільярдів токенів, що гарантує неінфляційність проєкту і його дефіцитність.

Структура відображає добре продуману стратегію, орієнтовану на ліквідність, зростання та залучення спільноти. Основні розподіли включають:

Маркетинг (15%) та ліквідність (15%) , що забезпечують як видимість, так і готовність до обміну

та , що забезпечують як видимість, так і готовність до обміну Щедрий 17,13% розподіл спалення , що робить XYZVerse однією з небагатьох мем-монет із вбудованим великомасштабним дефляційним механізмом

, що робить XYZVerse однією з небагатьох мем-монет із вбудованим великомасштабним дефляційним механізмом 10% відведено на розвиток та зростання екосистеми , що забезпечує паливо для інновацій продукту та довгострокового розширення

, що забезпечує паливо для інновацій продукту та довгострокового розширення 10% на заохочення, айрдропи та бонуси, що сприяє ранньому залученню та децентралізованій участі спільноти

На відміну від багатьох мем-токенів, які надмірно розподіляють кошти між командами або покладаються лише на ажіотаж, XYZVerse обмежує розподіл коштів між командами до відповідальних 10%, що відповідає найкращим практикам галузі. Тим часом, розподіл, орієнтований на спільноту — передпродаж, айрдропи та KOL — складає понад 40% від загального обсягу, підкріплюючи підхід проекту, орієнтований на широкі маси.

Якщо виконувати дисципліновано, ця модель розподілу підтримує як ринковий імпульс, так і корисність екосистеми, створюючи основу не тільки для ажіотажу, але й для стійкої актуальності до 2025 року і далі.

Спільнота: які настрої

Настрої спільноти навколо XYZVerse є дуже оптимістичними, що відображає як зростаючий інтерес, так і довіру до напрямку проекту. На CoinMarketCap понад 96% голосів користувачів вказують на позитивні перспективи для XYZ, що робить його одним з найбільш сприятливо сприйманих токенів у своїй категорії.

Цей оптимізм відбивається в соціальних мережах проекту:

21 тис.+ підписників на X (раніше Twitter)

12 тис. активних учасників Telegram

Висока активність у оголошеннях про айрдропи, оновленнях передпродажу та інтерактивних кампаніях

Впливові голоси у криптопросторі вже гудуть про XYZVerse, а кілька видатних аналітиків та творців контенту називають його «можливістю для стрімкого зростання» у циклі 2025 року. Їхній ентузіазм підживлюється прозорістю проекту, унікальним поєднанням мем-культури та спортивної корисності, а також зростаючою надійністю.

У поєднанні з визнанням CryptoNews як «Найкращого нового мем-проекту» та партнерством з bookmaker.XYZ, XYZVerse будує пристрасну спільноту, керовану переконаннями.

У міру того, як загальний настрій у криптосфері стає оптимістичним, XYZVerse здається добре позиціонованим, щоб стати проривним ім’ям у майбутньому бул-рані, підтриманим як ентузіазмом широкої громадськості, так і ранньою підтримкою інфлюенсерів.

Майбутнє XYZVerse: як воно виглядає

Майбутнє XYZVerse виглядає все більш перспективним, оскільки проект позиціонує себе на перетині мем-культури, що рухається спільнотою, гейміфікованої крипто-взаємодії та інтеграції реального спорту.

Маючи чіткий план дій після запуску та сильну початкову підтримку, проект готується до гучного дебюту як на централізованих, так і на децентралізованих біржах. Очікується, що цей крок значно підвищить впізнаваність та ліквідність, що дозволить XYZ охопити ширшу базу інвесторів, крім учасників передпродажу.

Попереду кілька ключових подій:

Запуск стейкінгу та dApps на основі винагород , що дозволить власникам отримувати пасивний дохід, беручи участь в екосистемі

, що дозволить власникам отримувати пасивний дохід, беручи участь в екосистемі Розширення ігор типу «грай, щоб заробити» на Telegram та інших платформах, перетворюючи випадкову участь у реальну криптовалютну цінність

на Telegram та інших платформах, перетворюючи випадкову участь у реальну криптовалютну цінність Партнерство з інфлюенсерами та спортсменами , що поєднує Web3 та глобальну спортивну аудиторію

, що поєднує Web3 та глобальну спортивну аудиторію Агресивний маркетинг та спонсорство спорту , що забезпечує проекту висвітлення за межами криптоспільноти

, що забезпечує проекту висвітлення за межами криптоспільноти Спалювання токенів та програми ліквідності, що зміцнюють стійкість цін з часом

Важливо, що поєднання фіксованої пропозиції, механізмів спалювання та лояльної, зростаючої спільноти надає XYZVerse необхідні складові для довгострокової актуальності, а не лише короткострокового циклу мемів.

Висновок

XYZVerse вступає в нову стадію зростання. Ліга — це лише початок: команда продовжує розширювати співпрацю, шукати нових партнерів та будувати мости між криптовалютою, іграми та реальним спортом.

Для власників $XYZ це означає одне: проект рухається вперед, його екосистема зростає, і все, що буде далі, зробить участь у XYZVerse ще більш вигідною.

Приєднуйтесь до передпродажу XYZVerse на і станьте частиною першої криптоліги, яка перетворює гру на спадщину. xyzverse. io і станьте частиною першої криптоліги, яка перетворює гру на спадщину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.