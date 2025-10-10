ПАРТНЕРСЬКА BingX стає генеральним спонсором Ncrypto Awards 2025, сприяючи розвитку Web3 в Україні Сьогодні 11:13 — Криптовалюта

BingX стає генеральним спонсором Ncrypto Awards 2025, сприяючи розвитку Web3 в Україні

ПАНАМА, 9 жовтня 2025 року - BingX , провідна світова криптовалютна біржа та компанія у сфері Web3 і штучного інтелекту, із гордістю оголошує про свою участь у ролі Генерального спонсора премії Ncrypto Awards 2025, що відбудеться 12 жовтня у Києві, Україна. Очікується понад 2 500 учасників, серед яких ентузіасти Web3, інвестори, підприємці та представники державних установ, які зберуться на день насичений інсайтами, нетворкінгом та святкуванням переможців Ncrypto Awards.

Як Генеральний спонсор Ncrypto Awards 2025, BingX підкреслить свою глобальну місію — зробити цифрові активи більш доступними, інтелектуальними та орієнтованими на користувача. Підтримка цієї події демонструє прагнення компанії об’єднувати спільноти та сприяти впровадженню інноваційних технологій у сфері Web3.

«Підтримка Ncrypto Awards є частиною нашого ширшого бачення — об’єднувати людей через технології та інновації. Активна блокчейн-спільнота України відображає дух прогресу, який рухає всю індустрію вперед, і BingX пишається тим, що є частиною цього шляху». Вівієн Лін , директорка з продуктів BingX, зазначила:

Ncrypto Awards 2025 об’єднає провідних представників криптоіндустрії — біржі, блокчейн-проєкти та державних лідерів — для участі в панельних дискусіях, нетворкінгу та відзначенні видатних досягнень у галузі цифрових активів.

Підтримуючи цю подію, BingX продовжує зміцнювати свою глобальну присутність, просуваючи відповідальні інновації та забезпечуючи доступ до безпечних і розумних рішень для торгівлі цифровими активами.

Про BingX

Заснована у 2018 році, BingX є провідною криптобіржею та компанією у сфері Web3 і штучного інтелекту, що обслуговує глобальну спільноту понад 20 мільйонів користувачів. Завдяки широкому спектру продуктів і сервісів на основі AI, включно з деривативами, спотовою торгівлею та копі-трейдингом, BingX задовольняє потреби користувачів усіх рівнів — від початківців до професіоналів. Віддана принципам довіри, безпеки та інновацій, компанія надає інструменти, що підвищують ефективність і впевненість трейдерів. У 2024 році BingX стала офіційним криптопартнером футбольного клубу «Челсі», відзначивши свій вихід у світ спортивного спонсорства.

За матеріалами: BingX

