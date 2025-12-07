0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Монета WhiteBIT увійшла до індексів S&P Dow Jones

Криптовалюта
55
Монета WhiteBIT увійшла до індексів S&P Dow Jones
Монета WhiteBIT увійшла до індексів S&P Dow Jones
WBT, нативна монета біржі WhiteBIT, офіційно увійшла до п’яти провідних криптовалютних індексів S&P Dow Jones. Це історичний момент, оскільки вперше нативний токен криптобіржі з українським корінням був включений до криптовалютних індексів S&P.
Про це йдеться у пресрелізі криптоплатформи.

Інституційний знак якості та глобальне визнання

WBT тепер є частиною S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, який відстежує динаміку провідних цифрових активів, що відповідають жорстким інституційним критеріям ліквідності, ринкової капіталізації та прозорості.
Окрім ключового індексу BDM, WBT також була додана до ще чотирьох стратегічних бенчмарків:
  • S&P Cryptocurrency Broad Digital Asset (BDA) Index
  • S&PCryptocurrency Financials Index
  • S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index
  • S&P Cryptocurrency LargeCap Index
За словами CEO WhiteBIT Володимира Носова, визнання S&P DJI — це сигнал того, що криптоінфраструктура нашого регіону досягла світових інституційних стандартів.
«Це поворотний момент не лише для нашої компанії, а й для еволюції регульованих криптосервісів у всьому світі», — заявив Носов.

Що це означає для інвесторів та галузі

Для включення до цих індексів потрібна багатоквартальна історія стабільної ліквідності, прозоре формування ціни та передбачувана ринкова капіталізація. Це свідчить про становлення WBT як зрілого, інституційно значущого активу.
  • Стратегічний вимір: Присутність WBT у провідних криптовалютних індексах S&P Dow Jones розміщує компанію на глобальній карті постачальників цифрових активів інституційного класу.
  • Фінансовий вплив: WBT стає частиною аналітичних систем, які використовуються інвестиційними компаніями для формування довгострокових стратегій розподілу активів, дизайну ETF/ETN та моделювання портфелів.
Це розширене визнання відбулося після періоду стійкого зростання WBT, під час якого монета досягла нового історичного максимуму — $62,96 (18 листопада 2025 року), попри падіння крипторинку.
Цей прецедент доводить: українська технологічна експертиза активно лідирує у формуванні інституційних стандартів на глобальному ринку Web3.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems