Аналітик, що передбачив кризу 2008-го, допустив крах фондового ринку через ШІ

Фінансист Майкл Беррі, відомий прогнозом іпотечної кризи 2008 року, заявив, що фондовий ринок США може зіткнутися з падінням, серйознішим, ніж обвал доткомів.

Ризики він пов’язує із перегрітим сегментом ШІ-компаній і структурними змінами в поведінці інвесторів.

Про це пише Economic Times.

Беррі зазначив, що акції корпорацій, пов’язаних зі штучним інтелектом, зростають швидше, ніж їхні фундаментальні показники. За його словами, частина компаній демонструє переоцінку, засновану на очікуваннях, а не на стійкому прибутку.

Він порівняв ситуацію з кінцем 1990 років, підкресливши, що поточні мультиплікатори низки емітентів вищі за рівні тих років.

Окрему увагу фінансист приділив ролі пасивних інвестицій. За оцінкою Беррі, індексні фонди та ETF контролюють понад половину ринку акцій США. Така структура, вважає інвестор, знижує частку активного аналізу компаній і може посилити падіння цін у періоди ринкового стресу.

Що саме насторожує Беррі

Беррі також висловив стурбованість тим, що деякі технологічні компанії збільшують терміни амортизації обладнання для ШІ, що впливає на звітний прибуток. Він попередив, що такі методи можуть спотворювати реальну фінансову стійкість бізнесу.

Крім того, інвестор підтвердив, що скоригував власну стратегію. Він закрив хедж-фонд, щоб уникнути залучення стороннього капіталу, і сформував ведмежі позиції проти великих технологічних компаній, орієнтованих на ШІ.

Тим самим він сигналізував про ймовірність високої волатильності в найближчі періоди, вважають автори матеріалу.

При цьому Беррі підкреслив, що не йдеться про прогноз дати обвалу. Його попередження стосується системних факторів — переоцінки окремих сегментів, структури потоків капіталу і недооцінених ризиків прибутку. Він закликав інвесторів враховувати ці особливості в оцінці власних портфелів.

