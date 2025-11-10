Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х Вчора 16:05 — Валюта

Трейдерам варто бути готовими до затяжного періоду ослаблення долара, що може нагадати крах епохи доткомів.

Про це попереджають аналітики RBC Capital Markets, пише Bloomberg

Експерти вважають, що ті фактори, які ще донедавна підтримували долар, можуть перетворитися на каталізатори його стрімкого падіння.

Що відбувається із доларом

Цього року американська валюта вже відчула тиск через політичну невизначеність і рішення адміністрації Дональда Трампа. Однак долар підтримувався за рахунок сильного фондового ринку та великих вливань іноземного капіталу в американські активи — насамперед у акції, що дорожчали хвилями пасивних інвестиційних фондів.

За останні два десятиліття глобальні інвестори концентрувалися на ринку США, що сформувало довготривалу підтримку для долара. Але тепер та сама концентрація стає вразливістю, пояснює валютний стратег RBC Річард Кочінос.

«Ця концентрація добре працювала протягом останніх 15 років, але створює ризики в поточних умовах. Зміна попиту може мати глибокі наслідки для валютного ринку», — написав Кочінос.

Сценарій як у 2000-х

На думку RBC, якщо інвестори почнуть виводити капітал і диверсифікувати його за межі США — ситуація може розвиватися так само, як після лопання інтернет-бульбашки у 2000-х.

Тоді долар впав майже на 40% від піку до мінімуму в період з 2001 до 2008 року

Саме такий сценарій аналітики не виключають і зараз.

Кочінос наголошує, що високі оцінки акцій, зміна торгових моделей та попит на «тихі гавані» можуть створити додатковий тиск на долар уже найближчими роками. Тож питання управління ризиками, за його словами, має стати пріоритетним до 2026 року.

Чому ситуація зараз складніша, ніж у 2000-х

RBC звертає увагу, що сучасний фінансовий ландшафт має додаткові ризики: масове масштабування інвестицій у приватні та менш ліквідні активи. Це може посилювати волатильність у моменти ринкового стресу.

«Сьогоднішнє унікальне поєднання технологічних змін, геополітичної напруженості та експериментів із монетарною політикою вимагає певної адаптації, оскільки системи розподілу більше не є традиційними», — підсумовує Кочінос.

