На ринку цифрових активів спостерігаються нові тенденції, оскільки ціни стабілізуються після недавніх коливань. Деякі токени рухаються проти тренду, що обумовлено значним зростанням зацікавленості та активності користувачів. Зростання спільноти XYZVerse, BNB і Toncoin особливо виділяється, що вказує на можливих нових лідерів у цій сфері. Що є рушійною силою цієї зміни? Дізнайтеся про останні сигнали, що стоять за цими назвами.

BNB (BNB)

BNB підскочив на 24% за останній тиждень, на 45% за місяць і на значні 118% за 6 місяців. Ціна коливається між 1042 і 1243, трохи нижче 10-денного середнього значення 1291. Імпульс ослаб, але довгостроковий графік все ще має висхідну тенденцію.

Ключові бар’єри чекають на рівні 1318 і 1519, а мінімальні рівні — на 917 і 715,8. RSI на рівні 43 і Stoch на рівні 49 вказують на спокійний ринок, який не перенапружений. MACD трохи нижче нуля, а 10-денний і 100-денний середні показники (1291 і 1249) коливаються вище спотових котирувань, що вказує на короткострокове тертя.

Чисте закриття вище 1249 відкриє шлях до 1318, що становить 6% зростання, а пробиття цієї лінії може додати ще 15% до 1519. Якщо бики зупиняться, ціна може впасти до 1042, а пробиття 1000 активує підтримку 917, що приблизно на 12% нижче. Після недавнього охолодження, шанси на бічну торгівлю, за якою послідує чергове зростання після відновлення рівня 1290, є вищими.

Toncoin (TON)

Toncoin продовжує падати. Токен торгується в діапазоні від 2,65 до 2,91 долара, знизившись на 2,23% за 7 днів, 12,04% за 30 днів і 6,94% за 6 місяців. З весни падіння сповільнилося, що свідчить про втрату інтересу продавців. Середня ціна за 10 днів становить 2,75 долара, що трохи нижче за більш тривалий 100-денний рівень у 2,80 долара, що свідчить про невеликий розрив і слабшання тренду.

Настрій слабкий, але не зруйнований. Індекс сили знаходиться на рівні близько 40, а швидкий стохастичний показник становить лише 9, обидва близькі до зони перепроданості. Індикатор імпульсу тримається на рівні -0,00835, залишаючись стабільним, але все ще негативним. Ці сигнали залишають простір для різкого руху, як тільки з’явиться новий попит. Трейдери зараз спостерігають за 2,49 долара як найближчим мінімумом і 3,03 долара як першим максимумом.

Якщо TON проб’є рівень 3,03 долара, можливий рух до 3,30 долара, що приблизно на 15% вище середньої ціни. Подолання цього бар’єру може пробудити покупців, які перебувають у стороні, і повернути імпульс до 100-денної лінії. Нездатність утримати 2,49 долара, ймовірно, призведе до падіння монети до 2,23 долара, що становить приблизно 21% від сьогоднішнього рівня, знищивши невеликий прогрес, досягнутий з зими.

Попит на $XYZ різко зріс, коли його капіталізація досягла позначки в 15 млн доларів

XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний кращим новим мем-проектом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перша в історії мем-монета, яка поєднує в собі азарт спорту та інновації web3.

На відміну від типових мем-монет, XYZVerse пропонує реальну користь та чіткий план довгострокового розвитку. Він планує випустити ігрові продукти та налагодити партнерські відносини з великими спортивними командами та платформами.

CS2 League з призовим фондом $XYZ 5,5 млн

Проект щойно оголосив про свою флагманську ініціативу, XYZVerse CS2 League, призовий фонд якої складе понад $XYZ 5,5 млн. У змаганнях візьмуть участь десять команд, кожна з яких складатиметься з трьох KOL, одного засновника проекту та одного гравця спільноти, обраного шляхом жеребкування.

Фанати можуть долучитися до дії за допомогою Access Pass вартістю 100 USDT, який дозволяє їм голосувати за карти, передбачати переможців для отримання винагород, розблоковувати колекційні предмети, пов’язані з великими іграми, і навіть змагатися за шанс з’явитися в грі як член команди.

З очікуваною аудиторією понад 1 мільйон глядачів у стримах та ко-стримах, CS2 League позиціонує XYZVerse як проект, що лідирує у впровадженні кіберспорту в блокчейн.

Динаміка цін і плани лістингу

Передпродаж вже мав шалений успіх. Почавши з лише 0,0001 долара, $XYZ зріс до 0,0055 долара, а наступний етап встановлено на рівні 0,0056 долара. Після лістингу токен націлений на стартову ціну 0,10 долара на провідних централізованих і децентралізованих біржах.

Така траєкторія може принести до 1000-кратного прибутку для учасників передпродажу, за умови, що XYZVerse продовжить збільшувати свою капіталізацію. З уже зібраними понад 15 мільйонами доларів і динамікою, що наближається до позначки в 20 мільйонів доларів, попит стрімко зростає як серед роздрібних, так і інституційних покупців.

Чемпіони отримують винагороду

XYZVerse — це не просто володіння токенами, це частина культури. Активні члени спільноти отримують винагороду у вигляді айрдропів, заохочень та можливість безпосередньо брати участь у знакових подіях, таких як CS2 League.

Завдяки надійній токеноміці, дефляційній моделі спалювання та стратегічним лістингам на CEX і DEX, $XYZ розроблений для підтримки довгострокової динаміки. Кожен етап — від зростання передпродажу до запуску CS2 League — зміцнює як ціну токена, так і переконання спільноти.

Висновок

BNB і TON демонструють зростання спільноти, тоді як XYZVerse, перший мем-койн для всіх видів спорту, поєднує спортивне фандом з мем-хайпом і ставить за мету перевершити PEPE та MOG у бичачому тренді 2025 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут: https://xyzverse.io/

