Біткоїн дорожчає на тлі шатдауну уряду США та зростання золота

Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши позначку $125 000. Цього разу зростання відбулося без активної участі інституційних інвесторів та припливів у ETF.

Про це повідомляє аналітична фірма QCP Capital.

Попри «ознаки перегріву», попит із боку дрібних інвесторів залишається високим. Великі власники біткоїна — так звані «кити» — не поспішають фіксувати прибуток, що підтримує поточний імпульс на ринку.

Що впливає на зростання крипти

На думку аналітиків QCP Capital, відновленню інтересу до криптовалюти сприяли зростання цін на золото та зупинка роботи уряду США з 1 жовтня 2025 року. Це посилило сприйняття біткоїна як «активу-захисника».

«Золото випереджає ринок, а закриття уряду знову активувало наратив біткоїна як „тихої гавані“. Жовтнева сезонність також може підтримати подальший імпульс», — зазначили в QCP Capital.

За даними QCP Capital, стрибок ціни відбувся під час низької ліквідності вихідних, коли припливи до спотових ETF були фактично зупинені. Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор підтвердив, що «цього тижня нових помаранчевих крапок немає», натякаючи на відсутність інституційних покупок.

Цього разу ринок не повторив короткострокових продажів після прориву рівня $123 000, що, за словами аналітиків, свідчить про стабілізацію позицій великих гравців.

Попри позитивні сигнали, експерти попереджають про високий рівень кредитного плеча на ф’ючерсних ринках. На Deribit та Hyperliquid ставки фінансування залишаються підвищеними — 35% та 29% відповідно.

У QCP Capital нагадали, що два тижні тому було ліквідовано довгі позиції на $3 млрд, після чого ринок відкрив можливості для інституційних покупців.

Трейдери, які мали короткі позиції за кол-опціонами з експірацією наприкінці жовтня, були змушені підняти страйки до $126 000-$128 000, що свідчить про зростання впевненості у подальшому ралі.

Водночас баланси біткоїна на централізованих біржах впали до мінімумів за шість років, що підсилює наратив дефіциту та історично сприяє зростанню ціни.

Чи буде зростати крипта надалі

Попри оптимізм роздрібних інвесторів, майбутнє біткоїна залежить від активності інституційних гравців і стабільності ринку деривативів.

«Імпульс може зберігатися, але стійкість цього ралі залежатиме від інституційних потоків та позицій із використанням кредитного плеча», — кажуть у QCP Capital.

incrypted

