USDT фактично замінив болівар у Венесуелі: як це працює

Через інфляцію, що сягнула 229%, ціни у Венесуелі переважно встановлюються у Tether ( USDT ), які місцеві називають «доларами Binance». Фактично USDT стала основною одиницею обліку, замінивши місцеву валюту — болівар.

Що таке «долари Binance», і як вони працюють у Венесуелі

У повсякденній мові венесуельців «dólares Binance» означають не справжні купюри, а ціну USDT, яку визначають на P2P-ринках — передусім на Binance P2P.

Для магазинів, фрілансерів і навіть управителів будинків цей курс став не лише щоденною орієнтирною ціною, а й зручною платіжною інфраструктурою.

Хоча існують і інші програми чи позабіржові (OTC) сервіси, саме висока ліквідність USDT утримує «долари Binance» як головний еталон.

Як працюють платежі у USDT

У магазинах ціни зазвичай вказані у доларах, але розрахунок відбувається в USDT за поточним P2P-курсом, який більшість венесуельців щодня перевіряє на телефоні.

Перекази зазвичай роблять у мережі Tron (TRC-20) — там комісії мінімальні, гаманці доступні кожному, а цифрові долари знайти й переслати значно легше, ніж дефіцитну готівку США, особливо коли йдеться про дрібні, часті платежі.

Домогосподарства оплачують USDT продукти, комунальні рахунки, оренду чи дрібні борги між знайомими, уникаючи цінових коливань болівара. Малі бізнеси закуповують імпорт, ведуть бухгалтерію у доларах і лише частково конвертують у VES, щоб сплачувати зарплати, податки та комунальні послуги.

У сфері торгівлі та послуг працівникам нерідко видають бонуси або частину зарплати у USDT — так роботодавці намагаються втримати персонал і захистити його купівельну спроможність.

Чому USDT «замістив» готівку у Венесуелі

Як зазначають аналітики на це вплинули три чинники.

По-перше, у травні 2025 року інфляція знову розкрутилася — близько 26% за місяць і понад 200% у річному вимірі. Ціни в боліварах стали майже непридатними для розрахунків: меню, прайси й рахунки доводилося переписувати постійно.

у травні 2025 року інфляція знову розкрутилася — близько 26% за місяць і понад 200% у річному вимірі. Ціни в боліварах стали майже непридатними для розрахунків: меню, прайси й рахунки доводилося переписувати постійно. По-друге, болівар різко втратив у вартості — приблизно 30% за кілька місяців і 69% за рік (липень 2024 — липень 2025). Це розірвало зв’язок між офіційним і «вуличним» курсом, тож бізнес почав шукати стабільнішу одиницю розрахунку.

болівар різко втратив у вартості — приблизно 30% за кілька місяців і 69% за рік (липень 2024 — липень 2025). Це розірвало зв’язок між офіційним і «вуличним» курсом, тож бізнес почав шукати стабільнішу одиницю розрахунку. По-третє, у країні бракує готівкових доларів через санкції та обмежені нафтові доходи. Натомість цифрові долари — насамперед USDT — виявилися набагато доступнішими: їх легко купити, зберігати й пересилати через зручні гаманці з низькими комісіями.

Держава офіційно не визнала доларизацію, але де-факто дозволила приватним біржам торгувати криптовалютами, прив’язаними до долара. Це створило своєрідну «сіру зону» толерантності — ринки працюють, навіть якщо формально вони не доларові.

Ризики, та як їх обходять

Разом із зручністю прийшли й нові виклики.

Наприклад, курс може «пливти» навіть протягом кількох годин, тому продавці додають до рахунків часові позначки, обмежують термін оплати чи автоматично оновлюють ціну через кнопку «Сплатити зараз».

Безпека гаманців теж під питанням: викрадення телефону або втрата фрази відновлення — реальна загроза. Тому користувачі ставлять PIN-коди, біометрію, роблять резервні копії, а великі суми зберігають на апаратних гаманцях.

Крім того, існує ризик блокування — адже USDT централізований і може бути заморожений емітентом. Щоб зменшити небезпеку, підприємці тримають лише частину коштів на одному гаманці й розподіляють залишки між кількома.

І, звісно, шахрайство на P2P нікуди не зникло. Тому більшість користується ескроу-сервісами, перевіряє репутацію контрагентів і чекає підтвердження оплати перед відвантаженням товару.

